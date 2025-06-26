Красную книгу России передали в ведение департамента охоты

Минприроды передало департаменту охоты работу с Красной книгой. Ученые-биологи заявили, что это может привести к исключению из книги видов, имеющих ценность для трофейной охоты

Орнитолог центра реабилитации диких животных во время проведения учета птенцов краснокнижного сокола-балобана в Алтае-Саянском регионе (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Кто теперь отвечает за Красную книгу

Ведение Красной книги России в Минприроды передали департаменту охоты, рассказали РБК два источника, знакомых с изменениями. До этого книгой занимался департамент госполитики и регулирования в сфере особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Однако в конце мая было утверждено новое положение о департаменте охоты (полное название — департамент госполитики и регулирования в сфере охраны, использования объектов животного мира и развития охотничьего хозяйства), в котором к его функциям и полномочиям добавили занесение и исключение из Красной книги объектов животного и растительного мира, мониторинг и кадастр объектов, занесенных в книгу, и др. (копия положения есть у РБК).

Примерно в это же время у департамента охоты сменился директор — на эту должность была назначена Татьяна Арамилева. Она начинала как зверовод зверосовхоза, затем была главным охотоведом охотничьего управления Приморского края, руководила охотнадзором региона. С 2013 года была президентом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» (РОРС).

Татьяна Арамилева выступала в мае на сессии Петербургского международного юридического форума. Там она рассуждала о том, что такое Красная книга — «инструмент защиты природы или памятник отдельным видам животных». Она вспомнила свое участие в саммите Международного союза охоты в 2014 году, где услышала фразу: «Охота — это наиболее действенный механизм защиты редких и исчезающих видов». Красная книга — это пассивный инструмент защиты биоразнообразия, а охота — активный инструмент такой защиты, сделала вывод Арамилева. Она также посетовала на то, что в Красную книгу заносятся виды, по которым нет достоверных данных о численности и местах обитания. Кроме того, по ее словам, в экспертные секции, оценивающие целесообразность внесения различных видов, входят специалисты, которые просят внести «свои» виды и потом противятся предложениям пересмотреть их статус. В результате «эта книга достигла 5 килограммов», отметила она.

РБК связался с Татьяной Арамилевой, она посоветовала обратиться в пресс-службу Минприроды. В Минприроды сообщили, что одна из ключевых задач департамента — комплексно решать государственные вопросы сохранения популяций животных, в том числе краснокнижных. Там отметили, что ведением Красной книги занимается Всероссийский научно-исследовательский институт «Экология» (ВНИИ Экология), а решение о включении или исключении того или иного вида животных или растений из краснокнижного списка принимает комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам, созданная при Минприроды, консультируясь с общественными организациями.

Почему ученые предупреждают об опасности передачи контроля за Красной книгой

Биологи опасаются, что смена руководства в департаменте охоты и передача ему Красной книги негативно скажутся на благополучии редких и исчезающих видов животных. РОРС, который возглавляла Арамилева, выступает за развитие «трофейной охоты» и за то, чтобы как можно меньше видов животных попадали под защиту, утверждает старший научный сотрудник Научно-информационного центра кольцевания птиц Института проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) им. Северцова РАН, кандидат биологических наук Софья Розенфельд. Она также является членом секции по птицам Комиссии по редким животным при Минприроды.

«Я занимаюсь гусями, и как раз на гусях они отрабатывали тактику по исключению из Красной книги подвидов и популяций. На протяжении трех лет мы боролись и с этим, и с попытками не включить подвиды и популяции других животных», — рассказала она. По ее словам, РОРС был против внесения в книгу подвидов или популяций, чтобы расширить возможности для охоты. В одном регионе России вид или популяция могут быть благополучными, а в другом — нет. И, чтобы ее защитить, в Красную книгу вносят популяцию в этом конкретном регионе, хотя целый вид вносить оснований нет, но из-за разного состояния популяций в регионах может получиться, что вид вообще не будет защищен, объясняет Розенфельд. Она опасается, что, создав прецедент, эту практику позже можно будет распространить на так называемых трофейных животных, например на крупных кошек, баранов и козлов.

«Позиция Татьяны Арамилевой по поводу Красной книги хорошо известна многим зоологам, работающим в том числе в природоохранной сфере. Ничего хорошего [из передачи Красной книги департаменту охоты Минприроды] не выйдет», — уверен специалист по крупным хищным млекопитающим, научный сотрудник Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН, кандидат биологических наук Сергей Колчин. «Когда было обсуждение последнего издания Красной книги, многие зоологи, отстаивавшие необходимость включения в нее определенных видов, сталкивались с абсолютным игнорированием научно обоснованных аргументов», — заявляет биолог.

Он опасается, что в связи с последними изменениями будут продвигаться интересы охотников и трофейного бизнеса, а мнение ученых не будет учитываться. Тем более что при ведении Красной книги предполагается опираться на государственный мониторинг популяций диких животных, но фактически, по словам Колчина, проводятся лишь формальные оценки ресурсов, предоставляемые владельцами охотничьих угодий, не подкрепленные какими-либо полевыми исследованиями. Кроме того, отсутствует контроль за натурным выполнением этих работ, также на системном уровне отсутствуют и сами методики, позволяющие определять численность диких животных с высокой степенью достоверности, утверждает зоолог. Все это, по мнению Колчина, «превращает государственный мониторинг в фикцию».

Колчин привел в пример ситуацию с обитающим на юге Дальнего Востока гималайским медведем. По его словам, во время обсуждения последней редакции Красной книги (выпущена в 2021 году) многие зоологи выступали за возвращение этого вида в охранные списки (он был краснокнижным с конца 1970-х по конец 1990-х годов). Разгар дискуссии, по словам Колчина, пришелся на период, когда на фоне бескормицы в популяции медведя отмечалась высокая смертность, но официальная численность в это время, напротив, подпрыгнула — межгодовой прирост доходил до 50%. «Это противоречило не только текущей ситуации, но и биологическим свойствам популяции медведя, прирост которой даже в самых благоприятных условиях не может превышать 25%. То есть такую численность просто нарисовали, вероятно, чтобы отстоять этот вид в числе охотничьих», — предполагает Колчин. В итоге гималайского медведя под охрану не взяли, сейчас на него открыта охота с начала августа по конец декабря, а стоимость тура на охоту на такого медведя составляет 500–700 тыс. руб.

Аргументация охотников состоит в том, что охотничьи хозяйства заинтересованы в рациональном использовании своих ресурсов, поэтому они вкладывают средства в увеличение численности животных, а также в их учет, поясняет Колчин. «Это справедливо для небольшого числа охотхозяйств. Например, на юге Дальнего Востока большинство охотпользователей просто зарабатывают деньги на продаже путевок. Намеренное завышение реальной численности животных позволяет получить больше лимитов на их отстрел, то есть заработать. И по отчетам у нас все прекрасно, популяции того же изюбря и косули держатся на высоте, но при этом голодные тигры четыре зимы подряд терроризируют села, вынужденно охотясь на собак и скот», — говорит эксперт.

Врио президента РОРС Андрей Сицко заявил РБК, что в союзе считают, что никаких угроз благополучию редких видов передача полномочий в сфере охраны и использования объектов животного мира из одного департамента Минприроды в другой не несет. Он напомнил, что Минприроды осуществляет только нормативно-правовое регулирование в этой сфере.

Он также добавил, что полномочия по организации и осуществлению охраны и воспроизводства объектов животного мира, в том числе и редких видов, переданы регионам и финансируются за счет субвенций из федерального бюджета. Размер этих субвенций на всю страну составляет около 8 млн руб. «Что на эти деньги можно сохранить? Частично с этой задачей справляются федеральные ООПТ, но они занимают всего 3% территории страны. Для очень ограниченного числа редких видов есть специальные программы», — сказал Сицко. При этом он напомнил, что у всех охотпользователей в охотхозяйственных соглашениях есть обязанность «проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира».

Что касается сообщений о том, что численность животных искусственно завышается, то здесь «ученые несколько лукавят», считает врио президента ассоциации. «Дело в том, что закон обязывает охотпользователей проводить учеты по методикам и давать данные в систему государственного мониторинга. По большинству видов мы наблюдаем многолетний тренд роста численности и добычи, — говорит он. — Но для редких видов такую динамику не найдешь, за очень редким исключением. И никакой охотпользователь, который на 49 лет получил угодья, не будет планировать добычу так, чтобы снизить численность животных».

В начале 2025 года Росохотрыболовсоюз обратился к министру природных ресурсов Александру Козлову и советнику руководителя Росприроднадзора Амирхану Амирханову с просьбой исключить из Красной книги атлантический подвид черной казарки, западного лесного гуся-гуменника и сибирского таежного гуся-гуменника (копия обращения есть у РБК). Документ был подписан Арамилевой. В РОРС утверждали, что при внесении в книгу были использованы устаревшие данные о численности этих видов. Минприроды направило это обращение в ИПЭЭ. Там подготовили ответ, в котором назвали выводы РОРС «очень поверхностными, во многом безграмотными и не отвечающими реалиям». Ученые сочли, что резолюция ассоциации основана на неполных данных о численности птиц и слабо обоснована фактическим материалом.