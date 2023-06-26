Появилось видео совещания Путина с Шойгу и силовиками

Появилось видео совещания Путина с Шойгу и силовиками

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После обращение к россиянам президент Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств, на котором присутствовали глава Минобороны Сергей Шойгу, генпрокурор Игорь Краснов, глава администрации президента Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСО Дмитрий Кочнев, руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

В начале совещания Путин поблагодарил их за проделанную в последние дни работу.