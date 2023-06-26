Появилось видео совещания Путина с Шойгу и силовиками

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 92,3 (+0,8) Инвестиции, 26 июн, 16:07 Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 84,66 (+0,58) Инвестиции, 26 июн, 16:07
В Москве впервые зафиксированы краткосрочные сделки с элитной арендой Недвижимость, 00:05
Власти запланировали индексацию пенсий дважды в год в течение двух лет Экономика, 00:01
Кто из звезд шоу-бизнеса владеет спортивными клубами Спорт, 00:00
Счетная палата объяснила, что помешало снизить продажи табака и алкоголя Бизнес, 00:00
Путин заявил о сплоченности россиян вокруг судьбы страны Политика, 26 июн, 23:55
Дуров анонсировал функцию Stories в Telegram Технологии и медиа, 26 июн, 23:36
Один человек погиб при подрыве автомобиля в ЛНР Общество, 26 июн, 23:33
Как развить критическое мышление
На интенсиве РБК Pro вы научитесь анализировать любую информацию
Прокачать навык
Появилось видео совещания Путина с Шойгу и силовиками Политика, 26 июн, 23:28
Песков назвал фейком слова о «судьбоносном» обращении Путина Политика, 26 июн, 23:08
Высокие потолки: в каких квартирах можно сделать второй ярус РБК и ПИК, 26 июн, 23:08
Путин поблагодарил за самопожертвование летчиков, сбитых во время мятежа Политика, 26 июн, 22:50
Путин после обращения встретился с Шойгу и руководителями силовиков Политика, 26 июн, 22:45
Путин заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» пытались использовать «втемную» Политика, 26 июн, 22:39
Военная операция на Украине. Главное Политика, 26 июн, 22:23
Дело о мятеже Пригожина ,  
0 

Появилось видео совещания Путина с Шойгу и силовиками

Появилось видео совещания Путина с Шойгу и силовиками

Появилось видео совещания Путина с Шойгу и силовиками
Video

После обращение к россиянам президент Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств, на котором присутствовали глава Минобороны Сергей Шойгу, генпрокурор Игорь Краснов, глава администрации президента Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСО Дмитрий Кочнев, руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

В начале совещания Путин поблагодарил их за проделанную в последние дни работу.

Теги
Персоны
Владимир Путин совещание Сергей Шойгу
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
Материалы по теме
Путин поблагодарил за самопожертвование летчиков, сбитых во время мятежа
Политика
Путин после обращения встретился с Шойгу и руководителями силовиков
Политика
Путин предложил бойцам ЧВК «Вагнер» три варианта
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter