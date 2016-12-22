Турчинов заявил о создании на Украине полумиллионной армии резервистов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил, что создаваемая в стране система территориальной обороны позволит подготовить резерв для армии численностью 500 тыс. человек

Александр Турчинов (Фото: Михаил Маркив / ТАСС)

Выступая на полигоне в Черниговской области, где проходили учения по территориальной обороне, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в результате развития системы подготовки резервов, разработанной в Генеральном штабе, Украина «должна получить мощную полумиллионную армию, способную надежно защитить страну от любого агрессора», сообщает пресс-служба СНБО.

«Развитие системы территориальной обороны должно обеспечить в условиях особого периода, то есть в условиях масштабного военного противостояния, преобразование каждого района, каждого города в неприступную крепость», — сказал Турчинов.

Также секретарь СНБО отметил, что в ходе учений в Черниговской области бок о бок находились ветераны антитеррористической операции и молодежь. По словам Турчинова, такое взаимодействие «является важной составляющей патриотического воспитания».

Учения «Северная крепость» проходят две недели, недалеко от границы Украины с Белоруссией. Участвуют в них в основном военнобязанные, которые находятся в запасе.

Присутствовавший на учениях министр обороны Степан Полторак заявил, что бригады территориальной обороны позволят «повысить обороноспособность страны вдвое, подготовить патриотически настроенное население и сформировать пояс безопасности на Украине, сообщало агентство «Интерфакс-Украина».