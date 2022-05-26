Медведев заявил о необходимости изменить программу «Единой России»

Председатель партии пояснил, что программу надо пересмотреть на фоне изменившейся ситуации и ряд ее позиций «сообразовать с тем, что происходит»

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Народную программу «Единой России», с которой она победила на прошедших в сентябре выборах, необходимо актуализировать из-за изменившейся после 24 февраля ситуации, заявил председатель партии Дмитрий Медведев на встрече с президиумом фракции в Госдуме.

Он подчеркнул, что народная программа «Единой России» — не «догма», а «живой документ».

«Нам нужно посмотреть, что прошло проверку временем, а что стало менее актуальным. Изменились обстоятельства. Ряд позиций нужно сообразовать с тем, что происходит. Мы должны исполнять обязательства максимально тщательно — это вещи насущные для наших людей», — заявил Медведев.

Он призвал всех присутствующих на встрече принять участие в модернизации отдельных положений программы.

На выборах в Госдуму VIII созыва «Единая Россия» заняла первое место, набрав во время голосования по партийным спискам 49,82% голосов и сохранив конституционное большинство. Депутаты партии взяли 324 мандата. Кроме партии власти в нижнюю палату парламента прошли депутаты от КПРФ (57 мандатов), «Справедливой России — За правду» (27 мандатов), ЛДПР (21 мандат) и «Новых людей» (13 мандатов). По одному месту получили представители «Гражданской платформы», Партии роста и «Родины», еще пять депутатов прошли как самовыдвиженцы.

Опубликованная на сайте «Единой России» народная программа предполагает изменения по семи направлениям: социальная поддержка, поддержка семей с детьми, медицина, ЖКХ, образование и наука, транспорт, культура.

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В соответствии с ней предполагается, например, что все социальные выплаты и пособия будут защищены от возможного списания банками, будет обеспечено повышение оплаты труда учителей, врачей, военных, семьи с двумя и более детьми будут освобождены от уплаты подоходного налога и налога от продажи недвижимости, если в течение года они купят новое жилье.

Кроме того, в «Единой России» намеревались добиться 100-процентной доступности первичного звена здравоохранения, в том числе ликвидировав очереди на прием к врачам, а также передачи 500 мобильных медицинских комплексов и 5 тыс. машин скорой помощи регионам в течение двух лет, улучшения жилищных условий для 5 млн человек ежегодно, завершения полной газификации всех регионов к 2030 году, строительства 1,3 тыс. новых школ до конца 2024 года, выделения 50 млрд руб. на программу обновления общественного транспорта.