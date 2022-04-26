Боррель заявил о необходимости реорганизовать отношения ЕС и России

Глава дипломатии ЕС призвал продолжать искать дипломатическое решение кризиса на Украине. Ранее он заявил: «Обычно войны выигрывают или проигрывают на поле боя»

Жозеп Боррель (Фото: Kenzo Tribouillard / AP)

Евросоюзу и России необходимо реорганизовать отношения, а также договориться о гарантиях безопасности и механизмах, позволяющих наладить мирное сосуществование, написал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в своем блоге.

«Это наверняка будет очень трудный и длительный процесс», — отметил он, указав на его необходимость, если Россия и ЕС не хотят остаться в состоянии вечного конфликта.

Боррель также высказал мнение, что власти России должны сначала понять, что «их собственная безопасность не может и не будет достигнута за счет европейской безопасности и безопасности соседей». Мир в Европе должен быть построен в том числе на уважении национального суверенитета и территориальной целостности. Боррель призвал продолжать искать дипломатическое решение кризиса на Украине.

В начале апреля Боррель вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен посетил Киев. Тогда он пожелал завершения военных действий на Украине и отметил, что «война должна быть выиграна на поле боя». Глава европейской дипломатии напомнил, что Брюссель выделил Украине еще €500 млн для закупки оружия.

Его слова раскритиковала официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая заявила, что ЕС из экономической организации превратился в «отдел экономических сношений НАТО».

Через несколько дней Боррель повторил, что власти Евросоюза считают, что разрешить конфликт на Украине можно только военным путем, и потому собирается продолжать поставки вооружений Киеву.

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