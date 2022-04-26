Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских комплексов С-300

Всего, по словам представителя Минобороны, за сутки российские ракетные войска и артиллерия выполнили 1299 огневых задач

В течение последних суток российские Вооруженные силы в ходе спецоперации на Украине уничтожили два украинских зенитно-ракетных комплекса С-300, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, за сутки российские ракетные войска и артиллерия выполнили 1299 огневых задач и поразили 37 пунктов управления, 114 опорных пунктов украинских войск, 983 района сосредоточения живой силы и военной техники, 139 позиций украинской артиллерии и 21 склад боеприпасов.

«Также в районе населенного пункта Барвенково уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300, пусковая установка тактических ракет «Точка-У» и станция радиоэлектронной борьбы», — заявил Конашенков.

Авиация российской армии за сутки поразила 87 военных объектов Украины, уничтожив 500 человек личного состава украинских войск, 59 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей.

Ракетными ударами в Харьковской области поразили четыре военных объекта, в том числе два склада с боеприпасами и два района сосредоточения живой силы и техники.

Средства ПВО российских войск сбили 13 украинских беспилотников и две ракеты «Точка-У», добавил представитель Минобороны.

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«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 583 беспилотных летательных аппарата, 269 зенитных ракетных комплексов, 2576 танков и других боевых бронированных машин, 287 установок реактивных систем залпового огня, 1111 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2392 единицы специальной военной автомобильной техники», — подвел итоги Конашенков.

Минобороны 11 апреля сообщило об уничтожении поставленного на Украину из-за рубежа дивизиона С-300. Это произошло накануне,10 апреля, с помощью ракетами «Калибр» на южной окраине Днепра.

Ранее 8 апреля Словакия объявила, что передала Украине свой единственный комплекс С-300. 10 апреля Минобороны России сообщило об уничтожении пусковых установок С-300 в Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер в своем Twitter опроверг, что на Украине была уничтожена словацкая система С-300. По его словам, информация «официально подтверждена украинской стороной».

Специальная военная операция России на Украине продолжается уже больше двух месяцев, она началась 24 февраля 2022 года. Целью операции президент Владимир Путин назвал «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение и разорвал дипломатические отношения с Россией.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.