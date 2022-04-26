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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских комплексов С-300

Всего, по словам представителя Минобороны, за сутки российские ракетные войска и артиллерия выполнили 1299 огневых задач

В течение последних суток российские Вооруженные силы в ходе спецоперации на Украине уничтожили два украинских зенитно-ракетных комплекса С-300, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, за сутки российские ракетные войска и артиллерия выполнили 1299 огневых задач и поразили 37 пунктов управления, 114 опорных пунктов украинских войск, 983 района сосредоточения живой силы и военной техники, 139 позиций украинской артиллерии и 21 склад боеприпасов.

«Также в районе населенного пункта Барвенково уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300, пусковая установка тактических ракет «Точка-У» и станция радиоэлектронной борьбы», — заявил Конашенков.

Авиация российской армии за сутки поразила 87 военных объектов Украины, уничтожив 500 человек личного состава украинских войск, 59 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей.

Ракетными ударами в Харьковской области поразили четыре военных объекта, в том числе два склада с боеприпасами и два района сосредоточения живой силы и техники.

Минобороны сообщило об уничтожении переданных Украине из-за рубежа С-300
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Средства ПВО российских войск сбили 13 украинских беспилотников и две ракеты «Точка-У», добавил представитель Минобороны.

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«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 583 беспилотных летательных аппарата, 269 зенитных ракетных комплексов, 2576 танков и других боевых бронированных машин, 287 установок реактивных систем залпового огня, 1111 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2392 единицы специальной военной автомобильной техники», — подвел итоги Конашенков.

Минобороны 11 апреля сообщило об уничтожении поставленного на Украину из-за рубежа дивизиона С-300. Это произошло накануне,10 апреля, с помощью ракетами «Калибр» на южной окраине Днепра.

Ранее 8 апреля Словакия объявила, что передала Украине свой единственный комплекс С-300. 10 апреля Минобороны России сообщило об уничтожении пусковых установок С-300 в Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер в своем Twitter опроверг, что на Украине была уничтожена словацкая система С-300. По его словам, информация «официально подтверждена украинской стороной».

Словакия отдала Украине единственный комплекс C-300
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Специальная военная операция России на Украине продолжается уже больше двух месяцев, она началась 24 февраля 2022 года. Целью операции президент Владимир Путин назвал «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение и разорвал дипломатические отношения с Россией.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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Украина ЗРК С-300 Минобороны
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