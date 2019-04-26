Шойгу объявил о реконструкции более 100 военных аэродромов

Масштабная модернизация сети аэродромов должна пройти до 2028 года. Она позволит обеспечить более оперативное применение авиации, отметил министр

Сергей Шойгу (Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС)

Минобороны приступает к масштабной реконструкции аэродромов по всей стране. Об этом на заседании коллегии ведомства заявил его глава Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».

Всего по программе под модернизацию и обновление попадет 106 аэродромов. В частности, власти планируют отремонтировать более 13 млн кв. м искусственного покрытия, а также построить более 700 объектов управления воздушным движением, электроснабжения, технического обслуживания и ремонта самолетов.

«Дальнейшее развитие аэродромной сети Вооруженных сил России позволит обеспечить более оперативное применение авиации и ее безопасную эксплуатацию», — сказал министр на заседании коллегии Минобороны.

Завершить все работы в министерстве рассчитывают до 2028 года.​

Обновлением инфраструктуры аэродромов ведомство занималось и ранее, но меньшими темпами. Так, по словам Шойгу, за последние пять лет были реконструированы взлетно-посадочные полосы 12 аэродромов: «Ахтубинск» в Астраханской области, «Витязево» неподалеку от Анапы, «Ейск», «Кореновск» и «Крымск» в Краснодарском крае, «Липецк», «Моздок» в Северной Осетии, «Приволжский» неподалеку от Астрахани, «Североморск-1» в Мурманской области, «Чкаловск» в Калининградской области, «Чкаловский» в Подмосковье и «Энгельс» в Саратовской области.