Южнокорейские СМИ: Возможно, определен преемник Ким Чен Ира

Младший сын лидера Северной Кореи Ким Чен Ира, по данным южнокорейских СМИ, вошел в состав Государственного комитета обороны КНДР - ключевого органа власти в стране.

Если эта информация верна, она может означать, что 26-летний Ким Чен Ун действительно определен на роль преемника Ким Чен Ира и будущего главы государства, отмечает Associated Press.

По информации СМИ, Ким Чен Ун начал свой путь к вершине государственной власти с одной из низших должностей в составе комитета. Предполагается, что его статус в Госкомитете будет шаг за шагом расти.

Назначение Ким Чен Уна, по данным СМИ, состоялось через несколько дней после того, как его отец был единогласно переизбран главой Государственного комитета обороны КНДР, то есть лидером страны. Северокорейский парламент переизбрал Ким Чен Ира на своей ежегодной сессии 9 апреля с.г.

В то же время национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила, что не располагает данными, подтверждающими информацию о включении Ким Чен Уна в состав Госкомитета.

Слухи о том, что именно Ким Чен Ун выбран на роль будущего преемника Ким Чен Ира появились еще несколько месяцев назад. О младшем сыне северокорейского лидера известно немногое. Он получил образование в Швейцарии. В книге воспоминаний бывшего шеф-повара Ким Чен Ира говорится, что Ким Чен Ун очень похож на своего отца.

В то же время не стоит забывать о том, что у лидера КНДР есть еще и старший сын - 38-летний Ким Чен Нам. Однако о том какой пост он может занять в вертикали власти КНДР, не сообщается.