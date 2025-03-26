Трамп приказал ФБР рассекретить файлы расследования о связях с Россией

Трамп предложил журналистам ознакомиться с рассекреченными материалами и выразил скепсис, что те действительно этим заинтересуются: «Вам не понравится то, что вы увидите»

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ФБР рассекретит материалы расследования против его предвыборного штаба 2016 года по подозрению в связях с Россией. Указ подписал президент США Дональд Трамп, текст документа опубликован Белым домом.

Проводившееся расследование он назвал позором.

Теперь все СМИ смогут ознакомиться с прежде засекреченными файлами, отметил республиканец и добавил: «Возможно, вас это не заинтересует, потому что вам не понравится то, что вы увидите». «Честно говоря, ФБР должно быть стыдно, и Министерству юстиции тоже. И [бывшему президенту Джо] Байдену тоже», — сказал Трамп, передает The Washington Examiner.

ФБР начало расследование в июле 2016 года, оно получило название Crossfire Hurricane («Перекрестный огонь»). Его курировал спецпрокурор Роберт Мюллер. Команда под его руководством не установила, что Трамп или его подчиненные координировали свои действия или вступали в сговор с Россией для влияния на результаты выборов 2016 года.

Москва неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в выборы президента США, называя их «нелепыми».