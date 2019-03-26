Близкие к Кремлю эксперты описали трансформацию образа губернатора

Гипотеза о том, что «работу новых губернаторов не заметили жители регионов», не подтверждается социологическими данными, говорят авторы доклада. По данным «Георейтинга» ФОМа, в абсолютном большинстве регионов, в которых прошло обновление с 2016–2017 годов, фиксируется рост довольных положением дел в регионе и снижение доли недовольных, а также довольно значительный рост доли тех, кто считает, что ситуация улучшается, говорится в докладе.

Ссылаясь на показатели «Георейтинга» ФОМа по состоянию на ноябрь 2018 года, эксперты приводят данные, согласно которым среди 20 регионов с самой высокой долей положительных оценок деятельности губернаторов — 13, в которых прошло обновление руководства. Это Дагестан (Владимир Васильев), Марий Эл (Александр Евстифеев), Калининградская область (Антон Алиханов), Ненецкий автономный округ (Александр Цыбульский) и т.д.

Среди 20 регионов с наиболее высоким уровнем социального оптимизма — более половины тех, в которых губернаторы обновились с 2016 года (по данным того же «Георейтинга» ФОМа). В их числе Тюменская, Калининградская, Магаданская, Самарская области, республики Дагестан и Марий Эл. Впрочем, авторы доклада не приводят регионы с низким уровнем социального оптимизма.

Кого назначают

Политика обновления губернаторского корпуса имеет характерные черты, пишут авторы доклада.

Начиная с осени 2016 года произошло некоторое омоложение губернаторского корпуса, говорится в исследовании. Средний возраст новых губернаторов и врио — 48 лет, в среднем «губернаторы новой волны» и недавно назначенные врио на 12–13 лет моложе своих предшественников, подсчитали в ЭИСИ.

Среди других характеристик обновления в ЭИСИ называют рост числа людей с федеральным опытом в руководстве регионов; предпочтение кандидатам с более комплексным опытом и компетенциями в различных сферах — муниципальном, региональном, федеральном и корпоративном управлении. Большинство новых губернаторов и нынешних врио прошли обучение в Высшей школе госуправления, подчеркивается в докладе.

Как меняется образ губернатора

Происходит трансформация образа «губернатора-хозяйственника», имеющего управленческий опыт и сосредоточенного на решении конкретных социально-экономических задач развития региона, резюмируют в ЭИСИ. «Новый тип управленца связан с развитием в России и мире новых практик и подходов в корпоративном и государственном управлении», — уверены авторы доклада.

В докладе есть выводы самоочевидные, такие как омоложение губернаторского корпуса, а есть содержательные моменты, связанные с обновлением глав регионов, говорит политолог Ростислав Туровский. В исследовании подмечены основные тенденции, но практика имеет более сложный характер, отмечает он: «Например, назначение в Дагестане и Красноярске Владимира Васильева и Александра Усса — это не омоложение, но этот шаг показывает, что Кремль готов привлекать к руководству опытных людей». Владимиру Васильеву — 69 лет, Уссу — 64 года.

Если говорить о наличии у губернаторов и новых врио федерального опыта, то это одна из наиболее важных позиций: «Нужны люди с федеральными компетенциями и федеральными связями, этим людям легко находить общий язык с федеральным центром, укрепляя тем самым вертикаль власти», — рассуждает Туровский. Побочным эффектом является недостаточное знание губернаторами своих территорий, но при этом они знакомы с управленческими практиками, считает эксперт.

В целом делать выводы по поводу эффективности работы многих новых губернаторов, равно как и показателей отношения к ним, слишком рано, полагает Туровский. «Медовый месяц пока еще не прошел. Это (делать выводы) нужно не раньше, чем через два-три года после избрания. Пока можно говорить о формировании нового подхода к рекрутированию губернаторского корпуса и первых результатах. Но справятся ли новые главы регионов [со своей работой] в условиях роста протестных настроений — вопрос открытый», — резюмирует эксперт.