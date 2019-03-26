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BlackRock $485 (+16,16%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
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Политика ,  
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Близкие к Кремлю эксперты описали трансформацию образа губернатора
За последние два года образ губернатора-хозяйственника трансформировался в новый тип управленца, а в большинстве регионов с новыми главами выросло число довольных положением дел, утверждают близкие к Кремлю эксперты
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов (в центре) у Дома Канта (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Зачем меняют губернаторов

Близкий к внутриполитическому блоку Кремля Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) во вторник презентовал доклад «Обновление. Два года новой кадровой политики». Авторы утверждают, что заданный президентом Владимиром Путиным курс на обновление регионального госуправления стал оформляться в комплексную кадровую политику с октября 2016 года.

5 октября 2016 года новым куратором внутриполитического блока стал Сергей Кириенко, назначенный первым замглавы администрации президента. Прежний куратор внутриполитического блока Вячеслав Володин был избран спикером Госдумы.

«Масштабную волну обновления губернаторского корпуса», прошедшую с 2016 года, эксперты объясняют запросом граждан на смену глав субъектов и налаживание ситуации. «Отрицательные оценки деятельности главы региона превалировали (ранее) над положительными», — пишут авторы доклада.

Теперь в большинстве регионов, в которых прошло обновление губернаторов, «положительные оценки уверенно превалируют над отрицательными», утверждают в ЭИСИ.

Гипотеза о том, что «работу новых губернаторов не заметили жители регионов», не подтверждается социологическими данными, говорят авторы доклада. По данным «Георейтинга» ФОМа, в абсолютном большинстве регионов, в которых прошло обновление с 2016–2017 годов, фиксируется рост довольных положением дел в регионе и снижение доли недовольных, а также довольно значительный рост доли тех, кто считает, что ситуация улучшается, говорится в докладе.

Ссылаясь на показатели «Георейтинга» ФОМа по состоянию на ноябрь 2018 года, эксперты приводят данные, согласно которым среди 20 регионов с самой высокой долей положительных оценок деятельности губернаторов — 13, в которых прошло обновление руководства. Это Дагестан (Владимир Васильев), Марий Эл (Александр Евстифеев), Калининградская область (Антон Алиханов), Ненецкий автономный округ (Александр Цыбульский) и т.д.

Среди 20 регионов с наиболее высоким уровнем социального оптимизма — более половины тех, в которых губернаторы обновились с 2016 года (по данным того же «Георейтинга» ФОМа). В их числе Тюменская, Калининградская, Магаданская, Самарская области, республики Дагестан и Марий Эл. Впрочем, авторы доклада не приводят регионы с низким уровнем социального оптимизма.

Кого назначают

Политика обновления губернаторского корпуса имеет характерные черты, пишут авторы доклада.

Начиная с осени 2016 года произошло некоторое омоложение губернаторского корпуса, говорится в исследовании. Средний возраст новых губернаторов и врио — 48 лет, в среднем «губернаторы новой волны» и недавно назначенные врио на 12–13 лет моложе своих предшественников, подсчитали в ЭИСИ.

Среди других характеристик обновления в ЭИСИ называют рост числа людей с федеральным опытом в руководстве регионов; предпочтение кандидатам с более комплексным опытом и компетенциями в различных сферах — муниципальном, региональном, федеральном и корпоративном управлении. Большинство новых губернаторов и нынешних врио прошли обучение в Высшей школе госуправления, подчеркивается в докладе.

Как меняется образ губернатора

Происходит трансформация образа «губернатора-хозяйственника», имеющего управленческий опыт и сосредоточенного на решении конкретных социально-экономических задач развития региона, резюмируют в ЭИСИ. «Новый тип управленца связан с развитием в России и мире новых практик и подходов в корпоративном и государственном управлении», — уверены авторы доклада.

В докладе есть выводы самоочевидные, такие как омоложение губернаторского корпуса, а есть содержательные моменты, связанные с обновлением глав регионов, говорит политолог Ростислав Туровский. В исследовании подмечены основные тенденции, но практика имеет более сложный характер, отмечает он: «Например, назначение в Дагестане и Красноярске Владимира Васильева и Александра Усса — это не омоложение, но этот шаг показывает, что Кремль готов привлекать к руководству опытных людей». Владимиру Васильеву — 69 лет, Уссу — 64 года.

Если говорить о наличии у губернаторов и новых врио федерального опыта, то это одна из наиболее важных позиций: «Нужны люди с федеральными компетенциями и федеральными связями, этим людям легко находить общий язык с федеральным центром, укрепляя тем самым вертикаль власти», — рассуждает Туровский. Побочным эффектом является недостаточное знание губернаторами своих территорий, но при этом они знакомы с управленческими практиками, считает эксперт.

В целом делать выводы по поводу эффективности работы многих новых губернаторов, равно как и показателей отношения к ним, слишком рано, полагает Туровский. «Медовый месяц пока еще не прошел. Это (делать выводы) нужно не раньше, чем через два-три года после избрания. Пока можно говорить о формировании нового подхода к рекрутированию губернаторского корпуса и первых результатах. Но справятся ли новые главы регионов [со своей работой] в условиях роста протестных настроений — вопрос открытый», — резюмирует эксперт.

Автор: Наталья Галимова
Теги: Владимир Путин, Сергей Кириенко, Вячеслав Володин
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