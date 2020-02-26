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Военным дали право принуждать к посадке гражданские лайнеры-нарушители

Постановление правительства по-прежнему не позволяет сбивать лайнеры с пассажирами, как того просило Минобороны. Таким образом, сохранилось противоречие с законом «О противодействии терроризму»
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Глава правительства России Михаил Мишустин своим постановлением утвердил новые правила применения оружия при охране государственной границы в воздушном пространстве. В соответствии с документом, который вступил в силу после публикации 26 февраля на официальном интернет-портале правовой информации, военным перед применением огня против лайнеров-нарушителей необходимо выполнить ряд требований.

Как и в утратившем силу постановлении 1994 года, в случае нарушения государственной границы гражданским или не оснащенным вооружением военно-транспортным судном дежурные самолеты ВКС России сначала должны попытаться установить радиосвязь с экипажем, а в случае отсутствия таковой установить визуальный контакт с пилотом и подать ему сигнал.

Новым в документе является то, что в случае отказа экипажа нарушителя отвечать на эти сигналы военные должны принудить его к посадке на аэродром или заставить покинуть воздушное пространство России. В версии правил 1994 года соответствующая мера применялась лишь в отношении российских воздушных судов, подвергшихся угону.

Минобороны попросило разрешения сбивать пассажирские самолеты-нарушители
Политика

В том случае, если все требования военных не были выполнены, дежурные силы имеют право применить оружие и боевую технику. Как и в предыдущей версии правил, это возможно лишь при отсутствии на борту лайнеров пассажиров (или заложников в случае совершения угона российского воздушного судна).

В новой версии правил также уточняются действия военных при чрезвычайных обстоятельствах, метеорологических или иных неблагоприятных условиях. Также указано, при каких условиях военные самолеты должны подниматься в воздух. Например, если в Южном и Восточном военных округах возможный нарушитель должен приблизиться к государственной границе на расстояние 100 км, то на других сопредельных территориях – на 50 км.

В январе газета «Известия» сообщала о том, что Министерство обороны просило устранить коллизию, в соответствии с которой правила охраны госграницы не позволяли сбивать самолеты с пассажирами, а закон «О противодействии терроризму» разрешал это делать в случае неподчинения их экипажами требованиям властей. Военные просили право уничтожать гражданские лайнеры при угрозах экологической катастрофы, массовой гибели людей или уничтожения стратегических объектов при помощи воздушного судна. Однако эти формулировки в новый вариант правил не попали.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Министерство обороны, Михаил Мишустин
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