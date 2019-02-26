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Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
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Журналиста американского телеканала задержали во время интервью с Мадуро
Испаноязычный американский телеканал Univision сообщил, что его журналист был задержан в Каракасе в ходе интервью с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Позже съемочную группу отпустили
Фото: Jose Luis Magana / AP

Группа журналистов Univision, которая брала интервью у Мадуро, была задержана в президентском дворце в Каракасе, сообщает CNBC. По словам главы телекомпании Дэниела Коронелла, основанием для этого стали «неудобные вопросы», которые репортеры задавали политику.

Утверждается, что интервью было прервано, а оборудование, которое использовала группа Univision во главе с репортером Хорхе Рамосом, было конфисковано.

В ответ на официальный протест, который направил Univision, министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что раньше правительство страны приветствовало журналистов в президентском дворце, однако теперь «не поддерживает дешевые шоу».

Журналисты были освобождены уже после официального требования Государственного департамента США, которое озвучила заместитель госсекретаря по вопросам международных отношений в западном полушарии Кимберли Брейер.

США официально признают в качестве официального президента Венесуэлы главу парламента Хуана Гуаидо.

В минувшие выходные Венесуэла обвинила США в провокации и попытке доставить в страну оружие под видом гуманитарной помощи. В этой связи на границе страны с Колумбией произошли столкновения, в ходе которых погибли четыре человека, еще около трехсот получили ранения.
Автор: Артем Филипенок
Теги: Венесуэла
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