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Политика ,  
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Суд Дании отказался выдать Украине россиянина, обвиняемого в шпионаже

Киев дал гарантии соблюдения прав человека для россиянина и украинца, экстрадиции которых добивался, но получил отказ. Суд сослался на продолжающиеся боевые действия
Здание&nbsp;Верховного суда Дании
Здание Верховного суда Дании (Фото: Francis Joseph Dean / Dean Pictures / IMAGO / Reuters)

Высокий суд западной Дании не поддержал просьбу Украины об экстрадиции гражданина России, посчитав, что его могут подвергнуть пыткам или другому бесчеловечному или унижающему достоинство обращению, передает B.T. Nyheder.

Аналогичное решение принято насчет просьбы об экстрадиции украинца, обвиняемого в краже драгоценностей и денег при четырех кражах со взломом. Судьи в своих решениях подчеркнули факт продолжающегося вооруженного российско-украинского конфликта.

Украина перед рассмотрением дела дала Дании дипломатические гарантии соблюдения прав человека в отношении обвиняемых. Решение судьи не окончательно. Прокуратура Дании вправе требовать экстрадиции в Верховном суде.

В декабре 2023-го похожее решение приняли в Швеции, суд в которой также не убедили гарантии Украины насчет соблюдения прав человека. Дело было заведено против мужчины, обвинявшегося в применении насилия против чиновника.

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Прошлой весной Государственное бюро расследований Украины сообщило о многочисленных случаях пыток заключенных в колониях. Ведомство предъявило обвинения четырем сотрудникам Божковской ИК № 16 в Полтавской области.

«Следствием установлено, что жертвами преступников были почти все, кто попадал в колонию. Процесс выявления лиц, ставших жертвами должностных лиц колонии, продолжается. Новоприбывшим угрожали поселением среди «отвергнутых в целом» заключенных и били до тех пор, пока не ломали волю и заставляли безоговорочно выполнять какие-либо указания. В настоящее время проверяется информация даже о фактах смерти от побоев», — говорилось в сообщении.

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