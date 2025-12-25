 Перейти к основному контенту

Политика⁠,
0

Алжир объявил французскую колонизацию преступлением

Парламент Алжира признал французскую колонизацию преступлением
Виды Алжира
Виды Алжира (Фото: ArtEvent ET / Shutterstock)

Парламент Алжира единогласно принял закон, объявляющий французскую колонизацию преступлением, сообщила пресс-служба законодательного органа. В документе, как сообщает Al-Jazeera, указано, что Франция несет «юридическую ответственность за свое колониальное прошлое в Алжире и вызванные им трагедии».

Координатор Национальной комиссии по истории и памяти Мохамед Лахсен Зегиди назвал криминализацию французской колонизации Алжира историческим моментом. Аналогичным образом решение прокомментировал спикер Совета нации Алжира (верхней палаты парламента страны) Аззуз Нассери, указав, что принятие закона, «закрепляет справедливость» и «оправдывает жертвы алжирского народа», который не приемлет никаких посягательств на свой суверенитет и незыблемые права.

Перед голосованием спикер парламента Брахим Бугали заявил, что это послужит «четким сигналом, как внутри страны, так и за ее пределами, о том, что национальная память Алжира не подлежит ни стиранию, ни обсуждению», передает Al-Jazeera. После принятия закона депутаты, стоя в шарфах цветов национального флага, скандировали «Да здравствует Алжир!» и аплодировали принятию законопроекта, отмечает France24.

Алжир был колонией Франции больше ста лет — с 1830 по 1962 год. Независимость от Франции страна получила в результате национально-освободительной войны, которая продолжалась с 1954-го по 1962 год.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в 2023 году называл колонизацию «преступлением против человечности», но приносить извинения, как того неоднократно требовал Алжир, отказался. Перед грядущим голосованием официальный представитель министерства иностранных дел Франции Паскаль Конфаврё заявил, что не будет комментировать «политические дебаты, происходящие в зарубежных странах», передает France24.

В апреле 2025 года власти Алжира потребовали, чтобы 12 французских чиновников в течение 48 часов покинули страну. На такой шаг Алжир пошел в ответ на арест во Франции трех граждан страны, в том числе работника консульства. Их обвинили в участии в преступном террористическом сообществе и в похищении в апреле 2024 года журналиста-расследователя Амира Бухорса, который критиковал власти своей страны из-за рубежа. Le Figaro отмечало, что такого обострения в отношениях Парижа и его бывшей колонии не было с момента завершения войны за независимость в 1962 году.

