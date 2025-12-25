 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Обвинение запросило для Удальцова семь лет колонии строгого режима

Защита Удальцова настаивает на невиновности политика. Против Удальцова завели дело об оправдании терроризма в связи с постами в поддержку марксистов
Сергей Удальцов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов)
Сергей Удальцов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) (Фото: Мяйле Архангельская / ТАСС)

На прениях во 2-м Западном окружном военном суде прокурор Екатерина Фролова попросила признать координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова виновным в оправдании терроризма и назначить ему семь лет колонии строгого режима. Об этом РБК сообщил адвокат Удальцова Дмитрий Аграновский.

Речь идет о ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса — публичное оправдание терроризма с использованием СМИ либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до семи лет.

При этом защита Удальцова настаивала на оправдании политика.

Суд объявил бессрочный перерыв в рассмотрении дела Удальцова
Политика
Сергей Удальцов

Удальцов был арестован в январе 2024 года. По версии следствия, он «систематически публиковал материалы в поддержку» участников уфимского марксистского кружка. Удальцов настаивает на своей невиновности.

Речь идет о группе студентов и аспирантов из Башкирии, которых обвиняют в создании террористического сообщества (ст. 205.4 УК), подготовке к насильственному захвату или удержанию власти (ст. 278 УК) и приготовлении к хищению оружия (ст. 226 УК). В 2022 году нескольких фигурантов арестовали. В числе обвиняемых оказался и депутат курултая Башкирии Дмитрий Чувилин.

После ареста студентов Удальцов опубликовал текст, в котором критиковал действия властей, называл их провокацией, а обвинения в адрес марксистов — чудовищными. Материалы были опубликованы в телеграм-канале Удальцова и на сайте «Свободная пресса» в мае 2023 года, за что он получил гонорар 5750 руб. Вскоре после этого против лидера «Левого фронта» возбудили уголовное дело, следствие расценило его высказывания как «оправдание терроризма». В феврале прошлого года Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла Удальцова в перечень террористов и экстремистов.

Лидер «Левого фронта» уже привлекался к уголовной ответственности. В 2014 году Удальцова осудили по делу об организации массовых беспорядков и назначили четыре с половиной года колонии общего режима. Он вышел на свободу в 2017 году. В декабре 2023-го политика задержали за участие в несанкционированной акции на Красной площади, приуроченной ко дню рождения Иосифа Сталина.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В опубликованных файлах Эпштейна Трампа обвинили в изнасиловании

Reuters узнал о приказе Белого дома держать блокаду венесуэльской нефти

Сколько было магнитных бурь в 2025 году. Инфографика

Польша перестанет признавать загранпаспорта старого образца с 1 апреля

Иностранцы стали чаще играть в казино в Калининграде

Украина пригрозила не помогающим ей странам сокращением помощи Запада
Авторы
Теги
Денис Пантелеев Денис Пантелеев, Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Сергей Удальцов «Левый фронт» оправдание терроризма колония строгого режима
Материалы по теме
Суд объявил бессрочный перерыв в рассмотрении дела Удальцова
Политика
Удальцов объяснил в суде посты об обвиненных в терроризме марксистах
Политика
Военный суд начал заново процесс Удальцова из-за дела против судьи
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 92,47 (-0,34) Инвестиции, 24 дек, 17:37 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 78,44 (-0,15) Инвестиции, 24 дек, 17:37
ЦБ опустил курс доллара ниже ₽78 Инвестиции, 17:41
Тренер назвал задачи Коростелева и Непряевой на «Тур де Ски» Спорт, 17:40
ЗПИФы недвижимости стали доступнее: почему «‎неквалам» это интересно Инвестиции, 17:34
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 17:29
Сбежать из мегаполиса: почему люди выбирают жизнь за пределами города Тренды, 17:27
Вратарь «Динамо» вошел в десятку лучших молодых голкиперов вне топ-5 лиг Спорт, 17:25
НАТО подняло авиацию из-за полета российских Ту-95МС Политика, 17:24
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Инвестиция в будущее страны: кто готовит новое поколение руководителей Стиль, 17:24
Долину выселили: как это отразится на судебной практике по таким делам Недвижимость, 17:23
В ЖК «Монблан» завершены монолитные работы с опережением графика Пресс-релиз, 17:16
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 17:15
Минтранс Казахстана представил отчет по причинам крушения самолета AZAL Политика, 17:07
Чем известна певица Лариса Долина и почему ее выселили из квартиры 17:05
В Госдуму внесли законопроект о создании игорной зоны в Республике Алтай Общество, 17:01