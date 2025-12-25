Обвинение запросило для Удальцова семь лет колонии строгого режима

Защита Удальцова настаивает на невиновности политика. Против Удальцова завели дело об оправдании терроризма в связи с постами в поддержку марксистов

Сергей Удальцов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) (Фото: Мяйле Архангельская / ТАСС)

На прениях во 2-м Западном окружном военном суде прокурор Екатерина Фролова попросила признать координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова виновным в оправдании терроризма и назначить ему семь лет колонии строгого режима. Об этом РБК сообщил адвокат Удальцова Дмитрий Аграновский.

Речь идет о ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса — публичное оправдание терроризма с использованием СМИ либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до семи лет.

При этом защита Удальцова настаивала на оправдании политика.

Удальцов был арестован в январе 2024 года. По версии следствия, он «систематически публиковал материалы в поддержку» участников уфимского марксистского кружка. Удальцов настаивает на своей невиновности.

Речь идет о группе студентов и аспирантов из Башкирии, которых обвиняют в создании террористического сообщества (ст. 205.4 УК), подготовке к насильственному захвату или удержанию власти (ст. 278 УК) и приготовлении к хищению оружия (ст. 226 УК). В 2022 году нескольких фигурантов арестовали. В числе обвиняемых оказался и депутат курултая Башкирии Дмитрий Чувилин.

После ареста студентов Удальцов опубликовал текст, в котором критиковал действия властей, называл их провокацией, а обвинения в адрес марксистов — чудовищными. Материалы были опубликованы в телеграм-канале Удальцова и на сайте «Свободная пресса» в мае 2023 года, за что он получил гонорар 5750 руб. Вскоре после этого против лидера «Левого фронта» возбудили уголовное дело, следствие расценило его высказывания как «оправдание терроризма». В феврале прошлого года Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла Удальцова в перечень террористов и экстремистов.

Лидер «Левого фронта» уже привлекался к уголовной ответственности. В 2014 году Удальцова осудили по делу об организации массовых беспорядков и назначили четыре с половиной года колонии общего режима. Он вышел на свободу в 2017 году. В декабре 2023-го политика задержали за участие в несанкционированной акции на Красной площади, приуроченной ко дню рождения Иосифа Сталина.