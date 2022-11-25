«Единая Россия» решила не проводить ежегодный съезд

«Единая Россия» во второй раз откажется от ежегодного съезда. В 2020-м причиной стал COVID. По уставу съезд должен проходить раз в год, отказ от него может стать поводом для предупреждения от Минюста, считает эксперт

Фото: Владислав Шатило / РБК

«Единая Россия» решила не проводить в 2022 году традиционный партийный съезд, рассказали РБК три единоросса. Сейчас не время для съездов, сказал близкий к администрации президента собеседник РБК. По словам источника РБК, близкого к Кремлю, сейчас «партия не готова предложить стратегическую повестку».

В конце октября глава центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин в комментарии «РИА Новости» допускал, что съезд в текущем году могут отменить, «в связи с текущей ситуацией не до съездов», говорил он.

Проведение главного ежегодного партийного мероприятия прописано в уставе «Единой России»: там сказано, что «съезд созывается генеральным советом партии или его президиумом один раз в год». А решение о созыве съезда — очередного или внеочередного — «принимается не менее чем за один месяц до дня его проведения». В настоящее время никаких решений о проведении съезда не принималось. Отказ от проведения съезда будет нарушением устава партии, говорит электоральный юрист Евгений Порошин.

Прецедент, когда партия власти не проводила ежегодный съезд, несмотря на наличие соответствующей нормы в уставе, уже был в период пандемии коронавируса в 2020 году. Однако тогда действовал запрет на проведение массовых мероприятий и организация съезда противоречила бы законодательным ограничениям, поясняли в то время источники РБК.

РБК направил запрос в пресс-службы «Единой России» и Минюста. На момент публикации материала комментарии от них не поступили.

В последний раз съезд «Единой России» проходил в 2021 году, когда состоялись выборы в Госдуму. Съезд был разделен на три этапа: в июне единороссы выдвинули список кандидатов в депутаты, в августе утвердили предвыборную программу партии, а в декабре подвели итоги кампании и провели ротацию руководящих органов.

По мнению Порошина, отказ от проведения съезда сам по себе не является основанием для серьезных санкций — например, для приостановления деятельности партии. «Во-первых, факт нарушения должен подтвердить Минюст — он это может сделать либо в ходе плановой проверки, которая проводится раз в три года, либо в ходе внеплановой», — поясняет Порошин. Во-вторых, по его словам, если несоблюдение устава не влечет за собой более серьезных последствий, чем просто нарушение периодичности съездов, — например, прямого нарушения требований закона о партиях, то максимальной санкцией может быть предупреждение от Минюста. Но это при условии, что проверка будет проведена и ведомство официально установит факт нарушения.

За неисполнение того, что предписано в предупреждении, «может последовать иск о приостановлении [деятельности партии], но в случае с «Единой Россией» такая вероятность ничтожна», констатирует Порошин.