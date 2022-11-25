Times сообщила о конфликте Бельгии и Британии из-за ядерных технологий

Из-за отказа Брюсселя поставить Лондону технологии для производства ядерных боеголовок Британия пригрозила отменить закупку бельгийских пулеметов, пишет The Times. В Бельгии заявили, что окончательного решения по экспорту еще нет

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Между Бельгией и Великобританией возник конфликт, после того как Брюссель заблокировал поставки Лондону технологий, необходимых для поддержания ядерного сдерживания Соединенного Королевства, сообщает The Times.

На прошлой неделе об отказе Брюсселя в экспорте ядерных материалов, произведенных во Фламандском регионе и предназначенных для британской армии, написало издание LN 24 со ссылкой на источники. По его данным, против поставок выступили экологи. The Times уточняет, что речь идет об изостатическом прессе высокого давления производства компании EPSI в Антверпене. Британия использует эту технологию как часть производственного процесса на предприятии Atomic Weapons Establishment в Олдермастоне, которое отвечает за разработку, выпуск и обслуживание ядерных боеголовок.

После выхода Великобритании из состава ЕС для экспорта этой технологии необходима лицензия. The Times пишет, что ее выдачу заблокировал заместитель премьер-министра Бельгии, член зеленой партии «Эколо» Жорж Гилкине. Как сообщает газета со ссылкой на источники в Брюсселе, спор между двумя странами обострился из-за того, что Британия, со своей стороны, пригрозила отменить заказ на поставки пулеметов производства бельгийской FN Herstal на сумму €600 млн.

Фламандское издание Business AM пишет со ссылкой на высокопоставленный источник в бельгийском правительстве, что производимый в Антверпене изостатический пресс считается уникальной технологией. Однако собеседник Times в военно-морском флоте Великобритании сообщил, что отсутствие поставок не скажется на боеготовности армии. Тем не менее, пишет издание, в Брюсселе обеспокоены, что конфликт «поставит под угрозу единство Запада и НАТО» во время продолжающихся боевых действий в Европе (имеется в виду российская военная операция на Украине).

Накануне бельгийский премьер Александр де Кро сообщил, что окончательное решение по экспорту ядерной технологии в Британию еще не принято, ожидается решение правкомиссии по ядерному нераспространению. Власти региона Валлония заявили, что контракт по поставкам в Соединенное Королевство оружия FN Herstal «все еще находится в стадии переговоров».