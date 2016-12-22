МИД Чехии рассказал о диалоге по сокращению числа российских дипломатов

Чехия хотела бы сократить численность сотрудников российского посольства и автомобилей, которые на них зарегистрированы. Чехия уже высылала трех российских дипломатов весной из-за «дела Скрипаля»

Российское посольство в Чехии (Фото: David W Cerny / Reuters)

Прага хотела бы добиться сокращения количества сотрудников российского посольства, чтобы оно соответствовало размерам Чехии. Об этом заявил глава МИД страны Томаш Петржичек, передает Novinky.cz.

«Мы ведем диалог с российской стороной об общем числе дипломатов в Праге», — сказал Петржичек. Он добавил, что одной из тем переговоров является сокращение количества зарегистрированных российским посольством автомобилей, «которое очень высоко».

«Мы можем только гадать, для чего все эти автомобили», — отметил министр. В будущем, по словам министра, должна быть решена и проблема с количеством недипломатического персонала в российском посольстве. В целом количество сотрудников российского посольства должно соответствовать размеру Чехии, заключил министр.

«Мы не хотим парализовать работу нашего посольства в Москве», — сказал он, указав на возможность ответных мер с российской стороны.

В прошлом году Служба безопасности и информации Чехии сообщила, что Китай и Россия являются самыми крупными игроками в стране с точки зрения активности спецслужб. В отчете чешского ведомства отмечалось, что Россия долгое время имела наибольшее количество шпионов в стране, пользующихся дипломатическим прикрытием.

Чехия присоединялась к европейским странам во время массовой высылки российских дипломатов в связи с «делом Сергея Скрипаля» этой весной. Тогда, в марте, Чехия выслала трех российских дипломатов. Москва ответила симметрично.