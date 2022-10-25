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Умер бывший глава Пентагона Эштон Картер

Бывший глава Пентагона Эштон Картер умер в возрасте 68 лет
Картер возглавлял Пентагон в 2015–2017 годах при Обаме. Он был сторонником вторжения в Ирак, разрешил женщинам служить «морскими котиками» и открыл армию для трансгендеров
Эштон Картер
Эштон Картер (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Бывший министр обороны США Эштон Картер умер на 69-м году жизни после сердечного приступа, сообщил Reuters со ссылкой на заявление семьи.

Картер возглавлял Пентагон с февраля 2015-го по январь 2017 года при президенте Бараке Обаме.

Родился Картер 24 сентября 1954-го в Филадельфии, штат Пенсильвания. Изучал средневековую историю и теоретическую физику в Йельском университете. Получил докторскую степень в области теоретической физики в Оксфорде.

В 1993–1996 годах при Билле Клинтоне работал в администрации президента США помощником министра обороны США по вопросам международной политики безопасности. Курировал вопросы контроля за ядерным оружием и проблемы, связанные с его применением в странах бывшего Советского Союза и КНДР. Участвовал в ядерном разоружении Украины, Белоруссии и Казахстана.

С апреля 2009 года Картер занимал должность замминистра обороны США при Обаме, отвечал за реформу программы закупок ведомства. С октября 2011 года по декабрь 2013-го был первым заместителем главы Пентагона.

В декабре 2014 года Обама назначил Картера главой военного ведомства. На этом посту Картер выступал за увеличение военной помощи Украине и в том числе рассматривал возможность размещения в Европе крылатых ракет, которые могли бы нанести упреждающий удар по российским силам. Министр также был сторонником вторжения США и их союзников в Ирак и выступал за «превентивное» вторжение в Северную Корею и Иран.

В январе 2016 года Картер снял запрет для женщин занимать отдельные военные должности, в том числе связанные с непосредственным участием в боевых действиях. В частности, речь шла о рейнджерах, «зеленых беретах» и «морских котиках». А в июне того же года дал разрешение служить в армии трансгендерам (впоследствии президент США Дональд Трамп отменил это решение, а его преемник Джо Байден вновь снял запрет).

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