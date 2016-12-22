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ОСК снизила оценку затрат на модернизацию почти на 200 млрд руб.
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ОСК снизила оценку затрат на модернизацию почти на 200 млрд руб.
Политика, 07:18
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ОСК снизила оценку затрат на модернизацию почти на 200 млрд руб.
Президент ОСК заявил, что на модернизационную программу корпорации понадобится около 92 млрд руб. — в три раза меньше, чем хотели год назад
Фото: Пименов Роман / Интерпресс / ТАСС

Для реализации масштабной модернизационной программы Объединенной судостроительной корпорации потребуется привлечь 91–92 млрд руб. Об этом в интервью РБК заявил президент ОСК Алексей Рахманов. По его словам, это общий объем финансирования, который рассчитан на следующие десять лет.

«Мы считаем, что это должны быть кредитные деньги по льготной ставке или инвестиции в уставной капитал ОСК. Пока мы не рассматриваем ни выпуск облигаций, ни другие подобные механизмы», — заявил Рахманов.

Рахманов подчеркнул, что в ОСК «рассчитывают зарабатывать». EBITDA должна находиться при нормальном раскладе в диапазоне 45–50 млрд руб., подчеркнул Рахманов.

«Это означает, что чистая прибыль, которую мы можем получать, — в районе 20 млрд руб.Это не фантастика. Если бы финансовые показатели наших успешных предприятий стали общими для корпорации, такие цифры мы бы увидели», — подытожил президент ОСК.

ОСК — крупнейшая в России судостроительная компания, которая занимается строительством как военных кораблей, так и гражданских судов. Создана в 2007 году, принадлежит государству (100% у Росимущества). В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли. Выручка ОСК по МСФО за 2017 год составила 326 млрд руб., чистая прибыль — 6 млрд руб., следует из годового отчета.

Год назад в интервью газете «Ведомости» Алексей Рахманов говорил, что для реализации масштабной модернизационной программы ОСК необходимо привлечь инвестиции в размере 280 млрд руб. Рахманов отмечал, что благодаря этим деньгам корпорация получит новые компетенции, которые необходимы для работы на мировом рынке.

«Получим новые глубины и новые стапельные места, позволяющие строить корабли и суда гораздо большего водоизмещения. Средства пошли бы и на техническое перевооружение корпусного производства, и на модернизацию системы машиностроительных переделов», — говорил президент ОСК, отмечая, что 280 млрд руб. — это «идеальный план по инвестициям на семь лет».

Автор: Инна Сидоркова.
Теги: Объединенная судостроительная корпорация , Алексей Рахманов
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