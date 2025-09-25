Глава Новороссийска показал фото работ по ликвидации ущерба от атак БПЛА

Оперштаб Краснодарского края продолжает ликвидацию последствий вчерашних ударов БПЛА на Новороссийск, сообщил глава города Андрей Кравченко. Он также опубликовал фото с мест работ.

На кадрах специалисты, в том числе при помощи техники, осматривают пострадавшие здания и часть улицы с целью определить ущерб.

«Эвакуированы пострадавшие транспортные средства. Сегодня будет произведен спил деревьев, мешающих дальнейшей работе», — написал Кравченко в телеграм-канале.

Кроме того, группы по оказанию помощи пострадавшим приступили к поквартирному обходу 811 жилых помещений. Также волонтеры помогают навести порядок в пострадавших квартирах.

«Для обеспечения сохранности имущества жильцов в вечернее время организуем дежурство казачества», — подчеркнул Кравченко.

Вечером 24 сентября украинские дроны атаковали город — удар пришелся по району у гостиницы «Новороссийск», повреждения получили семь домов, в том числе многоквартирные. Повреждены 20 автомобилей, три из них полностью сгорели.

Также получил повреждения офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), двое сотрудников пострадали.

Общее число пострадавших достигло 12, двое погибли. Семьи погибших при ударе получат 1,5 млн руб. Тем, кто получил легкий вред здоровью, выплатят 300 тыс. руб., при получении вреда средней тяжести — 600 тыс. руб.