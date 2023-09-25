Совфед направит Нарусовой предупреждение из-за поездки в страны НАТО

Глава комитета по регламенту Совета Федерации заявил, что сенатора Людмилу Нарусову предупредят о недопустимости поездок за рубеж без согласования с руководством палаты. Нарусова отказалась комментировать «фейки»

Людмила Нарусова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Члену комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмиле Нарусовой будет направлено предупреждение из-за того, что она без согласования с Совфедом посетила страны НАТО, заявил «РИА Новости» глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.

«Мы на комитете [в понедельник] ждали Нарусову, но она не пришла. В ее адрес будет направлено предупреждение о недопустимости поездок за рубеж без согласования с руководством СФ, тем более в страны НАТО, в период проведения СВО», — сказал Тимченко. Он пояснил, что у сенатора есть доступ к секретной информации.

По его словам, Нарусова 18 июля улетела в Стамбул, а оттуда — в Ниццу. В Россию она вернулась только 6 августа, пропустив два пленарных заседания 19 и 28 июля.

Нарусова в ответ сказала агентству, что «фейки не комментирует».

В августе ее дочь, журналистка Ксения Собчак опубликовала видео, рассказав, что находится в испанском городе Марбелья. На видеозаписи присутствовала и сама Нарусова.

РБК направил запрос в пресс-службу Совета Федерации и обратился за комментарием к Людмила Нарусовой.