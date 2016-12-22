Новый владимирский губернатор — РБК: «Я похож на технического кандидата?»

Победивший во втором туре губернаторских выборов главу региона Светлану Орлову кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин рассказал РБК о спойлерстве, отзыве наблюдателей и своих планах на новом посту

Владимир Сипягин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

— Что вы считаете главной причиной своей победы? Она была для вас неожиданной?

— Вы знаете, я был уверен в победе, особенно во втором туре. В первом туре, конечно, было много кандидатов и ситуация, когда размываются голоса. А во втором туре я был уверен в победе абсолютно. Я встречался с жителями Владимирской области, общался и видел их желание поменять жизнь, поменять ситуацию, поменять обстановку, поменять власть, поменять технологию управления областью, поменять то, как развивается экономика, поменять ситуацию в медицине и образовании и так далее.

Желание огромное было поменять. И это воплотилось в то, что люди пошли на избирательные участки и победа была такой уверенной. Мы с вами прекрасно понимаем, что победа над действующим губернатором, который пять лет руководил областью, это гораздо сложнее, чем одолеть врио, который год или полгода взаимодействует с жителями.

Почему вы, по сути, не вели кампанию в последние дни перед вторым туром — в частности, не участвовали в дебатах?

Я на протяжении месяца в первом туре беспрерывно как голливудский актер, который в блокбастере где-нибудь снимается, появлялся на экране телевизора. И жители Владимирской области меня уже по десять раз все пересмотрели. И так как тема дебатов крутится вокруг определенных основных вопросов развития Владимирской области, то здесь все уже давно знают.

Я сходил на два дня дебатов — это были четверг, пятница, после этого были выходные. Я поехал по территории, и увидел, что жители удаленных районов области меня совершенно не знают. Они знают какой-то Сипягин, где-то, кто это такой вообще, откуда он взялся, никто не представляет. В понедельник после этого я съездил в Москву и у меня оставалось буквально три дня до конца избирательной кампании, я принял абсолютно правильное решение, поехал по территории Владимирской области, именно туда, куда не добивает телесигнал или где он показывает плохо или слабо. И я поехал по той территории и стал активно заниматься избирательной кампанией, общаясь с населением. Это было абсолютно правильное решение и результатом этого являлась победа.

Кто такой Сипягин 48-летний Сипягин — уроженец украинского Харькова и выпускник владимирского филиала РАНХиГС. Согласно официальной биографии, в 1990 году он работал инженером-экономистом, с 1994-го — ведущим экспертом в коммерческих и финансовых структурах Владимира. С 2013 года координатор владимирского отделения ЛДПР. Сипягин — депутат Владимирского заксобрания, где возглавляет комитет по аграрной политике. Он также президент областного отделения Федерации конькобежного спорта.

Критики вас называли техническим кандидатом, изначально согласованным со штабом Орловой

Вы видели мои дебаты, похоже это на технического кандидата? Никаких переговоров (с властями) не велось, насколько я знаю, у лидера партии также эти переговоры отсутствовали. Мы от ЛДПР всегда идем на победу, и я как человек, который никогда не привык сдаваться, добиваюсь поставленной цели. Что и получилось в данном случае.

Вы общались перед вторым туром c представителями штаба Орловой, они пытались выходить на вас, уговорить снизить активность кампании?

Абсолютно нет. Понимаете, я не связан ни с местными, ни с московскими элитами и абсолютно независимый кандидат. И со мной давить было бессмысленно, договариваться также было бессмысленно, потому что задача была победить. Вот и всё, и все это знали.

А из администрации президента на вас никто не выходил, Владимирскую область перед выборами посетил начальник управления внутренней политики Кремля Андрей Ярин?

Я проводил избирательную кампанию. После того как я стал губернатором фактически (юридически это наступает после инаугурации и подписания соответствующих документов мною) конечно я уже общался с различными федеральными руководителями, с первыми лицами того или иного ведомства. Это неразрывная часть работы губернатора.

То есть, федеральные элиты уже воспринимают вас как губернатора и нового лидера региона?

Абсолютно правильно сказано.

Какие-то пожелания к вашей работе от них были?

Идут просто знакомства, потому что самое важное это человеческое общение что с жителями Владимирской области, что с большими руководителями, которые возглавляют ту или иную структуру. Самое главное, это человеческое общение, просто пожать руку — это уже большого стоит, чтобы через рукопожатие показать свою возможность общаться, говорить, принимать какие-то совместные решения, показать, что ты готов поддерживать данного губернатора.

И это очень важно, я чувствую эту поддержку со стороны федеральных структур и вы знаете, мне это нравится, то есть нет какого-то отсечения губернатора от оппозиционной партии. Потому что губернатор — это все-таки должность, которая вне политики абсолютно, потому что цель другая — развивать субъект.

Если вернутся к дню голосования, почему были сняты наблюдатели ЛДПР во время подсчета голосов? Это довольно странно со стороны выглядело. Это ваша инициатива была?

Нет, абсолютно нет. И я считаю, что это действия третьих лиц, которые хотели внести раздор, потому что юридически только я имею право ставить наблюдателей и членов УИК с правом совещательного голоса, и только я как кандидат в губернаторы имею право их оттуда снимать. Данный документ не имел никакой юридической силы, и кем он был оформлен я не знаю.

Вы думаете, это была поллитехнология ваших оппонентов?

Это была провокация, а уж чья, будем с этим разбираться. Я хочу отдельно сказать спасибо жителям Владимирской области, лидеру партии Владимиру Жириновскому, всей партии ЛДПР в лице депутатов Государственной Думы, сотрудников аппарата, просто членов партии и соратников и также хочу выразить свою благодарность сотрудникам правоохранительных органов, которые контролировали порядок на избирательных участках. А также членом УИКов и ТИКов и регизбиркома, которые проявили силу воли, мужество при подведении итогов, в ходе избирательной кампании. Огромное всем спасибо. И это наша общая победа.

Что вы считаете основными проблемами Владимирской области, какими вы будут ваши первые шаги на посту губернатора?

Первое, формирование своей команды, создание у этой команды определенных стандартов работы, которые являются стандартами моей работы. Это профессионализм, желание творить, потому что тот подчиненный, который не предлагает новых идей, не обладает инициативой, это чиновник, который точно не имеет возможности дать новый импульс Владимирской области. И конечно же, это четкое выполнение поставленных задач, которые, подчеркиваю, коллективно принимаются, при четком контроле со стороны руководителя в лице губернатора. Ну, а дальше, как следствие формирования команды, выполнение задач в сфере экономики, здравоохранения, медицины. Проблем достаточно много и их необходимо решать в ближайшее время. Мы все знаем и проблему мусора, который существует на территории Владимирской области. Проблем достаточно много, но я знаю как их решать, знаю потенциал роста Владимирской области.

А вы как губернатор — представитель оппозиционной партии будете поддерживать политику Владимира Путина?

Я так скажу, самое главное... Что такое политика президента — это слишком абстрактное понятие. Политика руководства нашей страны направлена на достижение определенных целей. Первое, это благосостояние жителей России. Второе, это твердая уверенность граждан России в своем будущем. И вот это самое главное, чему должен следовать в своих действиях любой губернатор любого субъекта. И эти принципы никаким образом не расходятся с моими жизненными стандартами. Это честность, порядочность, и самое главное — ответственность.

Но можно сказать, что политику президента вы как и другие победившие кандидаты в губернаторы, поддерживаете?

Да, абсолютно.

Вы будете проводить тотальную ревизию дел Светланы Орловой?

Конечно же, когда происходит передача полномочий, где бы это ни было, в любом случае делается инвентаризация, я бы назвал это аудитом. Аудитом в промышленности, аудитом в других социальных сферах, и в других сферах Владимирской области, чтобы определить правильные пути развития. Причем это уже делается, я уже знаю, каким образом надо области развиваться в той или иной сфере, потому что работает профессиональная команда.

Светлане Орловой предложили бы работать в своей команде? Она с вами связывалась?

У Светланы Юрьевны Орловой, во-первых, историческая родина находится в другом месте и я думаю, она принесет пользу на благо страны на территории другого субъекта Российской Федерации, исходя из непростой моральной обстановки, которую она испытывает, заканчивая свою деятельность губернатором. И я думаю, что это будет правильное решение с ее стороны. Я кстати, искренне сочувствую ей, потому что ей сейчас непросто, ей как человеку не просто.

Владимир Сипягин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Она с вами не связывалась?

Нет, нет, за все время проведения избирательной кампании у меня не было с ней контакта и сейчас в том числе нет.

Ее команду в правительстве области сильно поменяете?

Я не хотел бы сейчас создавать нездоровую атмосферу в администрации Владимирской области, в муниципальных районах, где главы администраций выполняют свой долг гражданский, работают спокойно. Я еще не вступил в полномочия губернатора, поэтому пусть продолжают работу, не надо создавать нездоровый ажиотаж. Когда придет черед, все узнают, какие изменения кадровые и структурные будут в администрации Владимирской области.