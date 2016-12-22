Лондон решил отменить преференции для рабочей силы из стран ЕС

Члены британского кабинета министров одобрили проект миграционной политики после выхода страны из ЕС. Он предусматривает ограничения для желающих получить работу в Соединенном королевстве

Саджид Джавид (Фото: Kirsty Wigglesworth / AP)

Проект министра внутренних дел Великобритании Саджида Джавида касательно допуска в страну иностранных рабочих получил одобрение в правительстве. Документ касается прежде всего высококвалифицированных приезжих. Их по-прежнему будут принимать, однако если раньше преимущество перед остальными получали граждане стран ЕС, то теперь эти преференции будут отменены, сообщает Financial Times.

Ситуация может измениться в том случае, если Великобритании удастся подписать полновесное торговое соглашение с Евросоюзом касательно дальнейших взаимоотношений после Brexit.

Что касается низкоквалифицированных рабочих, то их будут пускать в страну в случае их готовности работать в отдельных отраслях промышленности, а также в строительстве. Оппоненты Джавида, который с начала работы в правительстве выступал за ужесточение миграционной политики, указывали, что такой подход приведет к нехватке рабочих мест в гостиничном бизнесе, а также в кейтеринге. Однако в итоге в правительстве посчитали, что уступки в строительном секторе достаточно.

Предполагается, что новые правила будут введены по окончанию переходного периода в янвре 2021 года. Тем не менее, глава правительства Тереза Мэй по итогам заседания кабинета уже заявила, что Великобритания вновь начинает контролировать свои границы.

Переговоры между Евросоюзом и британским правительством после нескольких месяцев зашли в тупик. Это признала и сама Мэй после саммита в Австрии, который прошел 20 сентября. На нем лидеры ЕС отклонили план британского премьера, носивший название «план Чекерс». Евросоюз требует от Британии еще бóльших уступок по торговле и таможенным соглашениям.