В США обвинили в незаконном голосовании на выборах 19 иностранцев

Среди них граждане Мексики, Доминиканы, Нигерии, Филиппин, Панамы, Японии, а также Польши, Италии и Германии. По данным следствия, на избирательных участках они предъявили поддельные документы о гражданстве, чтобы проголосовать

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Сотрудники правоохранительных органов США предъявили обвинения в незаконном голосовании на президентских выборах в 2016 году 19 иностранцам. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте американского Минюста. Подобные действия, как уточнили в ведомстве, являются частью продолжающегося в Вашингтоне расследования о мошенничестве избирателей.

Обвинения, как уточнили в министерстве, гражданам иностранных государств предъявил прокурор восточного округа Северной Каролины Роберт Дж. Хигдон-младший. Это, как замечает Politico, произошло на фоне обещаний президента США Дональда Трампа искоренить подобные мошенничества (прежде политик утверждал, что на выборах в 2016 году незаконно проголосовали миллионы человек). Согласно результатам голосования, в этой кампании Трамп уступил своей основной сопернице — кандидату в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон — почти 3 млн голосов (он заручился поддержкой 62984828 американцев, в то время, как Клинтон набрала 65853514 голосов; одержать победу Трампу удалось благодаря голосам выборщиков: 304 против 227).

Согласно заявлению Минюста, девять иностранцев американская прокуратура обвинила в том, что на избирательных участках они предъявили поддельные документы о гражданстве США, чтобы зарегистрироваться и проголосовать на выборах. Среди них — Хосе Крус Солано-Родригес и Гваделупа Эспиноза-Пена (оба из Мексики), Сара Эмилия Сильвио-Поланко из Доминиканской Республики, ​Элизабет Нене Амачаги из Нигерии, Мария Руфина Кастильо-Босуэлл из Филиппин, Дора Мэйби Даматта-Родригес (Панама), Элвис Дэвид Фуллертон (Гренада), Олива Агата Мартин из Гайаны и Каору Саулес из Японии. Максимальное наказание за это преступление в США предусматривает тюремное заключение до шести лет, а также штраф в $350 тыс.

Помимо этих людей, прокуратура США также предъявила обвинения восьми иностранцам, которые, по ее данным, голосовали на выборах, не будучи гражданами США. Как именно это им удалось в ведомстве не уточняют. В этих нарушениях сотрудники американских правоохранительных органов заподозрили, в частности, Хосе Хайме Рамиро-Торреса из Сальвадора, Хуана-Франциско Ландерос-Мирелеса из Мексики, Алессандро Канниццаро из Италии, Дьедонна Софили из Гаити, Хео Сука Джорджа из Кореи, Мериус Жана (Гаити), Розмари Анжелику Харрис из Германии, а также Даниэля Тадеуша Романовского из Польши. Все они максимально могут быть приговорены к 12 месяцам тюрьмы и штрафы в размере $100 тыс.

Кроме того, в незаконном голосовании Вашингтон также обвинил Диану Патрицию Франко-Родригес из Мексики. По версии следствия, помимо того, что она проголосовала на выборах президента, не являясь гражданкой США, она еще нелегально использовала визу и другие документы, которые позволяли ей находиться в Штатах. Теперь мексиканке может грозить наказание в виде тюремного заключения до 26 лет и штраф в $350 тыс.