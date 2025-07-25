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Политика ,  
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Британский министр объяснил, почему в налоге на богатство нет волшебства

Министр указал, что налог предлагается взимать с имущества, а не с дохода. «Что, если бы ваше богатство было в виде изысканного вина или произведений искусства? Как бы мы обложили это налогом?» — сказал он
Фото: Ben Pruchnie / Getty Images
Фото: Ben Pruchnie / Getty Images

Введение налога на богатство с целью закрыть растущий дефицит государственного бюджета Великобритании — «глупость», заявил GB News министр по делам бизнеса и торговли Великобритании Джонатан Рейнольдс.

Как отмечает Financial Times (FT), министр стал первым высокопоставленным членом правительства, публично исключившим эту идею.

Высокопоставленные представители Лейбористской партии, лидер которой Кир Стармер сейчас является британским премьером, выступали с такой инициативой, напоминает газета. Из-за этого, как пишет издание, в деловых кругах начало проявляться беспокойство.

Рейнольдс заявил, что разочарован такими «популистскими» идеями. «Никаких волшебных [налогов] не существует. Мы не собираемся делать ничего подобного», — заявил Рейнольдс.

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Он напомнил, что лейбористы уже увеличили налоги на частные самолеты и плату за обучение в частных школах. Таким образом, речь шла о налоге на имущество, а не на доход.

«И я говорю людям: «Отнеситесь к этому серьезно». Что, если бы ваше богатство было не на вашем банковском счете, а в виде изысканного вина или произведений искусства? Как бы мы обложили это налогом? Вот почему этого не существует [нигде в мире]», — добавил министр.

Рейнольдс отметил, что ему неприятно от того, как много популизма в подобной идее. «Иногда я вижу, как коллеги говорят об этом в парламенте, и я говорю: «Будьте серьезны, будьте серьезны», — подытожил министр бизнеса.

Министерство финансов Великобритании и лично канцлер казначейства Рейчел Ривз не исключали возможности введения такого налога. Ввести налог на богатство предложил бывший лидер лейбористов лорд Нил Киннок.

Он допустил появление сбора, который будет представлять собой 2-процентный налог на активы стоимостью свыше 10 млн ($13,4 млн) фунтов стерлингов. По мнению Киннока, это позволит дополнительно собирать в бюджет более 10 млрд фунтов стерлингов ($13,4 млрд) в год.

Чиновники Министерства финансов в частном порядке заявили FT, что эта идея обречена на провал.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Великобритания налог богатство
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