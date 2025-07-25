 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Суд отправил вице-мэра Химок под домашний арест

Ирина Жданкина
Ирина Жданкина (Фото: Администрация городского округа Химки)

Тверской районный суд Москвы отправил на два месяца под домашний арест вице-мэра подмосковных Химок Ирину Жданкину, сообщили в пресс-службе Судов общей юрисдикции столицы. Чиновницу обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.

Об обысках в администрации подмосковных Химок программа ВГТРК «Честный детектив» сообщили 24 июля. По данным ТАСС, следственные действия проводились в том числе с заместителем главы городского округа Химки Ириной Жданкиной. Телеграм-канал Shot сообщал, что она была задержа.

Согласно информации на портале Химок, Жданкина курирует сферы развития территорий и инвестиций.

В июне против экс-заместителя главы Химок Николая Минаева возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Его объявили в розыск.

Минаев работал в администрации округа Химки с весны 2025 года, до этого был замглавы по социальным вопросам в подмосковных Серпухове и Чехове. Из администрации Химок уволился за несколько дней до того, как объявили в розыск.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Денис Пантелеев Денис Пантелеев
Химки задержание Подмосковье Тверской суд Москвы взятка
Материалы по теме
В администрацию Химок пришли с обысками
Политика
Пятилетний мальчик выпал из катера в Химках
Общество
Суд в Москве отправил в СИЗО министра имущества Челябинской области
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 93,34 (+1,55) Инвестиции, 24 июл, 22:54 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 78,86 (+0,41) Инвестиции, 24 июл, 22:54
ЦБ поднял официальный курс доллара выше ₽79 Инвестиции, 17:56
Российская теннисистка рассказала, как «отшила» девятую ракетку мира Спорт, 17:54
Суд отправил вице-мэра Химок под домашний арест Политика, 17:53
МАК назвал причину крушения SSJ-100 в Подмосковье Общество, 17:52
Набиуллина пояснила, стоит ли деньги с вкладов пускать на покупку жилья Недвижимость, 17:50
Трамп заявил, что слова Макрона про Палестину «не имеют значения». Видео Политика, 17:49
СКА покинул второй за день обладатель Кубка Гагарина Спорт, 17:47
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
ЦБ снова снизил ключевую ставку: насколько и когда подешевеет ипотека Недвижимость, 17:47
В каких регионах России ездят самые грубые водители. Антирейтинг Авто, 17:46
Трамп не исключил введение вторичных санкций в отношении России Политика, 17:42
Сбербанк объявил о снижении ставок по вкладам, кредитам и ипотеке Финансы, 17:41
Как выглядит место взрыва в жилом доме в Саратове. Фоторепортаж Общество, 17:40 
СФ одобрил закон о продлении эксперимента по исламскому банкингу до 2028 года Инвестиции, 17:39
Французский миллиардер запланировал открыть «Голливуд в Шампани» Вино, 17:38