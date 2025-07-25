Суд отправил вице-мэра Химок под домашний арест
Тверской районный суд Москвы отправил на два месяца под домашний арест вице-мэра подмосковных Химок Ирину Жданкину, сообщили в пресс-службе Судов общей юрисдикции столицы. Чиновницу обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.
Об обысках в администрации подмосковных Химок программа ВГТРК «Честный детектив» сообщили 24 июля. По данным ТАСС, следственные действия проводились в том числе с заместителем главы городского округа Химки Ириной Жданкиной. Телеграм-канал Shot сообщал, что она была задержа.
Согласно информации на портале Химок, Жданкина курирует сферы развития территорий и инвестиций.
В июне против экс-заместителя главы Химок Николая Минаева возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Его объявили в розыск.
Минаев работал в администрации округа Химки с весны 2025 года, до этого был замглавы по социальным вопросам в подмосковных Серпухове и Чехове. Из администрации Химок уволился за несколько дней до того, как объявили в розыск.
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