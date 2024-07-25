 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Стрелявший в Трампа искал в Google, «как далеко Освальд был от Кеннеди»

Глава ФБР: стрелявший в Трампа искал в Google информацию об убийстве Кеннеди
Сюжет
Выборы президента США
Директор ФБР сообщил, что Томас Крукс искал информацию об убийстве Кеннеди перед покушением на Трампа, это говорит о «душевном состоянии» стрелка. Также стало известно, что он дважды перед стрельбой был на месте митинга
Фото Томаса Мэтью Крукса
Фото Томаса Мэтью Крукса (Фото: Shannon Stapleton / Reuters)

За неделю до покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа стрелок Томас Мэтью Крукс искал информацию об убийстве американского президента Джона Кеннеди в 1963 году, рассказал директор ФБР Кристофер Рэй на слушаниях в судебном комитете палаты представителей, передает ABC.

Убийство Кеннеди произошло в Далласе. Он ехал в автомобиле с открытым верхом, когда раздались выстрелы. Одна пуля прошла через шею президента, вторая раздробила череп.

Через полтора часа после стрельбы полицейские задержали Ли Харви Освальда, ему предъявили обвинение в убийстве Кеннеди, которое он отверг. Через два дня после покушения Освальда в холле полицейского управления застрелил владелец ночного клуба Джек Руби. Спустя три года он скончался в тюрьме от рака.

«6 июля он (Крукс. — РБК) искал в Google «Как далеко Освальд был от Кеннеди?» Так что этот поиск, очевидно, важен с точки зрения его душевного состояния», — сказал Рэй. Данные были получены после изучения информации на ноутбуке стрелка, уточнил директор ФБР.

По его словам, Крукс был «очень сосредоточен» на Трампе и предвыборном мероприятии, где произошло покушение на политика 13 июля. Директор ФБР рассказал, что Крукс посетил место проведения митинга в Батлере, штат Пенсильвания, за неделю до стрельбы, он пробыл там около 20 минут. Затем подозреваемый был там утром 13 июля, примерно 17 минут. Третий визит туда был последним. Кроме того, рассказал Рэй, Крукс запустил за несколько часов до покушения примерно в 200 м от места проведения митинга беспилотник, который был в воздухе 11 минут.

Он добавил, что пока не выявлено очевидного мотива действий Крукса.

Глава Секретной службы ушла в отставку после покушения на Трампа
Политика
Кимберли Читл

В ходе покушения Трамп почти не пострадал — пуля задела его ухо. Погиб один из участников его митинга, двое пострадали. Стрелка ликвидировал снайпер.

Спустя десять дней после покушения руководитель Секретной службы, которая обеспечивала безопасность Трампа, Кимберли Читл ушла в отставку. Политик называл работу Секретной службы по его защите во время покушения «фантастической».

МИД Украины уточнил слова Кулебы о готовности к переговорам с Россией

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

Песков заявил, что готовность Украины к переговорам «идет в унисон» с позицией России

Потребление алкоголя в России сократилось на 43%, заявила Голикова

Ученые призвали Володина не принимать закон о сплошных рубках на Байкале

СК предложил заместить трудовых мигрантов гражданами России

Путин поручил заняться переездом госкомпаний из Москвы в регионы

Бакальчук рассказала РБК свою версию конфликта с супругом. Главное

Алексей Миранчук перейдет в американский футбольный клуб. Подробности
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дональд Трамп Джон Кеннеди Ли Харви Освальд покушение
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
В Грузии связали покушение на Иванишвили со стрельбой в Фицо и Трампа
Политика
Трамп пришел на первый митинг после покушения без белой повязки на ухе
Политика
Стрелявший в Трампа за несколько часов до покушения использовал дрон
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 94,38 (-1,08) Инвестиции, 24 июл, 18:13 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 86,55 (-0,75) Инвестиции, 24 июл, 18:13
Байкер рассказал, как произошла авария, где погибла МотоТаня Общество, 02:31
В Минцифры допустили введение ограничения на продажу SIM-карт россиянам Технологии и медиа, 02:31
Стрелявший в Трампа искал в Google, «как далеко Освальд был от Кеннеди» Политика, 02:06
Трое военных ВСУ погибли в перестрелке друг с другом Политика, 01:51
Под Курском из-за падения обломков дрона загорелся дом Политика, 01:46
Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве прошел медконтроль в Турции Политика, 01:35
Минтранс предложил обжаловать штрафы в ответ на жалобы на сбои «Платона» Бизнес, 01:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Куратор обещал обвиняемым в подготовке теракта в Шереметьево $3 тыс. Политика, 01:04
В СК заявили о завершении следственных действий по делу генерала Попова Политика, 00:50
В Грузии заявили о фронте конфликта с Россией в случае победы оппозиции Политика, 00:38
Задержанный за разжигание вражды в Париже россиянин оказался поваром Политика, 00:15
Неонацисты взяли ответственность за убийство экс-депутата Рады Фарион Политика, 00:15
Гладков сообщил о сбитом над Белгородской областью украинском БПЛА Политика, 00:14
Самые дорогие футбольные сборные Олимпийских Игр в Париже Спорт, 00:00