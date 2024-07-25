Стрелявший в Трампа искал в Google, «как далеко Освальд был от Кеннеди»

Директор ФБР сообщил, что Томас Крукс искал информацию об убийстве Кеннеди перед покушением на Трампа, это говорит о «душевном состоянии» стрелка. Также стало известно, что он дважды перед стрельбой был на месте митинга

Фото Томаса Мэтью Крукса (Фото: Shannon Stapleton / Reuters)

За неделю до покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа стрелок Томас Мэтью Крукс искал информацию об убийстве американского президента Джона Кеннеди в 1963 году, рассказал директор ФБР Кристофер Рэй на слушаниях в судебном комитете палаты представителей, передает ABC.

Убийство Кеннеди произошло в Далласе. Он ехал в автомобиле с открытым верхом, когда раздались выстрелы. Одна пуля прошла через шею президента, вторая раздробила череп. Через полтора часа после стрельбы полицейские задержали Ли Харви Освальда, ему предъявили обвинение в убийстве Кеннеди, которое он отверг. Через два дня после покушения Освальда в холле полицейского управления застрелил владелец ночного клуба Джек Руби. Спустя три года он скончался в тюрьме от рака.

«6 июля он (Крукс. — РБК) искал в Google «Как далеко Освальд был от Кеннеди?» Так что этот поиск, очевидно, важен с точки зрения его душевного состояния», — сказал Рэй. Данные были получены после изучения информации на ноутбуке стрелка, уточнил директор ФБР.

По его словам, Крукс был «очень сосредоточен» на Трампе и предвыборном мероприятии, где произошло покушение на политика 13 июля. Директор ФБР рассказал, что Крукс посетил место проведения митинга в Батлере, штат Пенсильвания, за неделю до стрельбы, он пробыл там около 20 минут. Затем подозреваемый был там утром 13 июля, примерно 17 минут. Третий визит туда был последним. Кроме того, рассказал Рэй, Крукс запустил за несколько часов до покушения примерно в 200 м от места проведения митинга беспилотник, который был в воздухе 11 минут.

Он добавил, что пока не выявлено очевидного мотива действий Крукса.

В ходе покушения Трамп почти не пострадал — пуля задела его ухо. Погиб один из участников его митинга, двое пострадали. Стрелка ликвидировал снайпер.

Спустя десять дней после покушения руководитель Секретной службы, которая обеспечивала безопасность Трампа, Кимберли Читл ушла в отставку. Политик называл работу Секретной службы по его защите во время покушения «фантастической».