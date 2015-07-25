Памфилова назвала местонахождение летчицы Савченко

Уполномоченный по правам человека в РФ Элла Памфилова сообщила, что украинская летчица Надежда Савченко находится следственном изоляторе №3 города Новочеркасск. ФСИН частично подтвердила эту информацию

Гражданка Украины Надежда Савченко (Фото: ТАСС)

Гражданка Украины Надежда Савченко вечером в субботу, 25 июля, доставлена в следственный изолятор № 3 города Новочеркасск в Ростовской области, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Элла Памфилова.

«Надежда Савченко доставлена в изолятор. Ее состояние удовлетворительное», — цитирует Памфилову Интерфакс. Она пообещала следить за процессом над Савченко, которую обвиняют в пособничестве в убийстве российских журналистов.

Информацию о том, что Савченко находится в одном из СИЗО Ростовской области, подтвердили во ФСИН, однако в ведомстве не уточнили, в каком именно изоляторе она находится. «Надежда Савченко сегодня железнодорожным транспортом под конвоем прибыла на территорию Ростовской области. Ее состояние здоровья удовлетворительное. Жалоб и замечаний к сотрудникам системы исполнения наказаний не имеет. В настоящий момент она находится в одном из СИЗО области», — рассказал ТАСС пресс-секретарь областного ГУ ФСИН Борис Марухян.

Днем в субботу адвокаты Савченко заявили, что она находится в СИЗО № 4 Ростова-на-Дону, однако Элла Памфилова тогда же заявила о недостоверности этой информации.

Адвокаты Савченко в течение нескольких дней не знали, где она находится. 23 июля Фейгин написал в Facebook: «Мы ждем от руководства ФСИН РФ официального заявления о местонахождении Надежды Савченко. Если не дождемся, то начнем досрочно глобальную акцию солидарности ‪#‎FreeSavchenko. Призовем людей по всему миру немедленно выйти на улицы!»



В тот же день Элла Памфилова направила запросы в Генпрокуратуру и ФСИН с просьбой предоставить информацию о местонахождении украинской летчицы. «В связи с затянувшимся получением достоверной информации о местонахождении Надежды Савченко <…> требую оперативно предоставить все необходимые данные по этому поводу», — говорилось в ее обращении.

По версии российского следствия, в июне 2014 года украинская летчица узнала координаты группы журналистов ВГТРК под Луганском и передала их украинским силовикам, в результате чего журналисты попали под обстрел и погибли. Суд по делу Савченко начнется 30 июля в Донецке Ростовской области. Савченко свою вину отрицает. Она утверждает, что с территории Украины ее выкрали. Летчице, которая является депутатом Верховной рады Украины и делегатом ПАСЕ, грозит до 25 лет тюрьмы. В конце декабря 2014 года Савченко объявила голодовку, которая продолжалась 83 дня.