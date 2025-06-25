Британия не дала укрыть от дождей застрявший в Тхируванантхапураме истребитель

Британия не дала укрыть от дождя застрявший в Индии F-35 из-за технологий

Истребитель F-35B Lightning II застрял в аэропорту Тхируванантхапурама более чем на десять дней после аварийной посадки. Британия отклонила предложение переместить самолет в ангар из-за возможной утечки секретных технологий

F-35B Lightning II (Фото: Arron Hoare / Ministry of Defence / Getty Images)

Британский истребитель-невидимка F-35B Lightning II застрял в аэропорту на юге Индии более чем на десять дней после аварийной посадки, однако флот Великобритании отклонил предложение переместить самолет в ангар для защиты от муссонных дождей, сообщает NDTV со ссылкой на источники.

Собеседники телеканала связывают это с опасением британских военных по поводу возможной утечки секретных технологий.

14 июня F-35B, вылетевший с авианосца HMS Prince of Wales, попал в непогоду примерно в 100 морских милях (185 км) от побережья индийского штата Керала и запросил посадку в международном аэропорту Тхируванантхапурама. Пилот сослался на низкий запас топлива. На следующий день Военно-воздушные силы Индии подтвердили, что истребитель совершил аварийную посадку в Тхируванантхапураме.

У самолета заклинило гидравлическую систему, сообщает India Today. Он не может взлететь, несмотря на неоднократные попытки поднять его в воздух.

Индийские власти поручили Центральным силам промышленной безопасности — подразделению вооруженных сил, ответственному за охрану ключевой инфраструктуры, круглосуточно охранять самолет, стоящий на открытом воздухе «под строгим кордоном безопасности», отмечает NDTV. В Индию прибыли и британские авиаинженеры, которые работают над устранением технической неполадки.

F-35B Lightning стоимостью £80 млн (почти $108,9 млн) создан американской компанией Lockheed Martin, это один из самых передовых истребителей в арсенале стран НАТО и ряда союзников. Он оснащен новейшими технологиями, включая датчики, системы выполнения миссий и функции скрытности, а также средствами радиоэлектронной борьбы «воздух — воздух» и «воздух — земля».

У Индии нет собственных F-35, хотя президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с индийским премьером Нарендрой Моди не исключал продажу стране истребителей-невидимок, отмечает The Independent.