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Сооснователя «Диссернета» Заякина заочно приговорили

Сооснователя «Диссернета» Заякина заочно осудили на пять лет
Ученого и журналиста заочно приговорили к пяти годам колонии общего режима из-за однократного доната тысячи рублей на счет признанной экстремистской ФБК
Андрей Заякин
Андрей Заякин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Замоскворецкий суд Москвы признал ученого, журналиста и сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина (внесен в реестр иноагентов) виновным в финансировании деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК) и заочно назначил ему пять лет колонии общего режима. Об этом РБК сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

В ходе прений сторон прокурор запросил для Заякина такой же срок. Гособвинитель заявлял, что вина ученого была в полной мере доказана во время судебного разбирательства. Адвокат Бирюков подтвердил неизменную позицию Заякина, не признающего себя виновным, и просил оправдать своего подзащитного.

Сооснователю сообщества «Диссернет», которое занимается выявлением фальсификаций научных работ, Андрею Заякину вменили перевод тысячи рублей на счет Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; организация в 2021 году была признана экстремистской и иноагентом, запрещена в России, а затем ликвидирована). После задержания в августе 2022 года Заякин отказался отвечать на вопросы следователя, ссылаясь на 51-ю статью Конституции.

Позднее Басманный суд Москвы по ходатайству следствия назначил ученому запрет определенных действий. Ему не разрешалось выходить за пределы жилого помещения с 20:00 до 8:00 без письменного разрешения следователя, общаться ни с кем, кроме близких родственников, отправлять и получать почту, а также пользоваться интернетом. Однако в октябре 2022 года Заякин уехал из России, после чего был объявлен в розыск. В ходе судебного разбирательства он через адвоката неоднократно заявлял о невиновности. На стадии предварительного следствия его внесли в перечень террористов и экстремистов.

Андрей Заякин — выпускник физического факультета МГУ, в 2009 году защитил диссертацию и стал кандидатом физико-математических наук. Ученый работал в иностранных университетах в Германии, Италии и Испании. В 2016 году он был кандидатом в депутаты Госдумы от партии «Яблоко».

В 2013 году вместе с учеными Андреем Ростовцевым, Михаилом Гельфандом, Кириллом Михайловым и журналистом Сергеем Пархоменко (включен в реестр иностранных агентов) Заякин основал сообщество «Диссернет», которое выявляло плагиат в диссертациях российских публичных деятелей.

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