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Политика ,  
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Суд в Швейцарии приговорил трех россиян из-за счета Ролдугина

Суд в Швейцарии посчитал, что в швейцарской «дочке» Газпромбанка не были достаточно осторожны в отношении активов Сергея Ролдугина
Сергей Ролдугин
Сергей Ролдугин (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Высший суд Цюриха признал четырех сотрудников швейцарской «дочки» Газпромбанка (GPBS) виновными в неосторожности при проведении финансовых операций, связанных с виолончелистом Сергеем Ролдугиным, передает Handelszeitung.

Трое из них — россияне, долгое время живут в Швейцарии, четвертый — швейцарец, который больше в банке не работает. Они приговорены к условным штрафам в размере 110 дневных ставок. В числе россиян — генеральный директор банка, ему назначили самое строгое наказание — 110 ежедневных ставок по 3 тыс. франков каждая. Остальным — 110 ежедневных ставок от 350 до 500 франков каждая. Испытательный срок составит два года.

«То, что делает это дело интересным для СМИ, юридически не имеет значения для его рассмотрения», — пояснил судья и заверил, что процесс не носил политической окраски и аналогичное решение было бы принято, «например, в 2017 году, задолго до начала войны на Украине».

Решение суда не стало единогласным. Один судья из трех счел доказательства вины подсудимых недостаточными и проголосовал за оправдательный приговор. По его мнению, ответчики соблюдали правила, действовавшие на момент событий.

Ранее Окружной суд Цюриха признал их виновными в «недостаточной осмотрительности» при проведении финансовых операций и приговорил к семи месяцам лишения свободы условно. Речь идет о двух счетах на сумму около 50 млн швейцарских франков (более €50 млн), открытых в 2014 году на имя виолончелиста Сергея Ролдугина.

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Политика
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, художественный руководитель санкт-петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин,&nbsp;президент России&nbsp;Владимир Путин и бывший министр культуры России Александр Авдеев ​(слева направо)&nbsp;во время экскурсии во дворце великого князя Алексея Александровича, где располагается Дом музыки, 2009 год

Сергей Ролдугин — виолончелист, президент Санкт-Петербургского Дома музыки и один из учредителей образовательного фонда «Талант и успех». Ролдугин — друг юности президента Владимира Путина, об этом музыкант рассказывал авторам вышедшей в 2000 году книги «От первого лица» Наталье Геворкян, Наталье Тимаковой и Андрею Колесникову.

В 2016 году в утечке клиентской информации фирмы Mossack Fonseca упоминалась возможная связь Ролдугина с компаниями, владевшими долями в рекламном селлере Vi, а также в автопроизводителях КАМАЗ и АвтоВАЗ.

Президент России Владимир Путин в марте 2018 года в интервью телеканалу NBC News подтвердил, что Сергей Ролдугин является его другом, однако отверг наличие каких-либо финансовых связей с ним. «Это определенно не мои деньги», — заявил президент.

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Сергей Ролдугин Владимир Путин Швейцария Газпромбанк «Панамские документы» ICIJ
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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