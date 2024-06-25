Суд в Швейцарии приговорил трех россиян из-за счета Ролдугина
Высший суд Цюриха признал четырех сотрудников швейцарской «дочки» Газпромбанка (GPBS) виновными в неосторожности при проведении финансовых операций, связанных с виолончелистом Сергеем Ролдугиным, передает Handelszeitung.
Трое из них — россияне, долгое время живут в Швейцарии, четвертый — швейцарец, который больше в банке не работает. Они приговорены к условным штрафам в размере 110 дневных ставок. В числе россиян — генеральный директор банка, ему назначили самое строгое наказание — 110 ежедневных ставок по 3 тыс. франков каждая. Остальным — 110 ежедневных ставок от 350 до 500 франков каждая. Испытательный срок составит два года.
«То, что делает это дело интересным для СМИ, юридически не имеет значения для его рассмотрения», — пояснил судья и заверил, что процесс не носил политической окраски и аналогичное решение было бы принято, «например, в 2017 году, задолго до начала войны на Украине».
Решение суда не стало единогласным. Один судья из трех счел доказательства вины подсудимых недостаточными и проголосовал за оправдательный приговор. По его мнению, ответчики соблюдали правила, действовавшие на момент событий.
Ранее Окружной суд Цюриха признал их виновными в «недостаточной осмотрительности» при проведении финансовых операций и приговорил к семи месяцам лишения свободы условно. Речь идет о двух счетах на сумму около 50 млн швейцарских франков (более €50 млн), открытых в 2014 году на имя виолончелиста Сергея Ролдугина.
Сергей Ролдугин — виолончелист, президент Санкт-Петербургского Дома музыки и один из учредителей образовательного фонда «Талант и успех». Ролдугин — друг юности президента Владимира Путина, об этом музыкант рассказывал авторам вышедшей в 2000 году книги «От первого лица» Наталье Геворкян, Наталье Тимаковой и Андрею Колесникову.
В 2016 году в утечке клиентской информации фирмы Mossack Fonseca упоминалась возможная связь Ролдугина с компаниями, владевшими долями в рекламном селлере Vi, а также в автопроизводителях КАМАЗ и АвтоВАЗ.
Президент России Владимир Путин в марте 2018 года в интервью телеканалу NBC News подтвердил, что Сергей Ролдугин является его другом, однако отверг наличие каких-либо финансовых связей с ним. «Это определенно не мои деньги», — заявил президент.
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