США и еще четыре страны создали организацию тихоокеанского партнерства

Она называется Partners in the Blue Pacific (PBP) и будет решать задачи по поддержке приоритетов тихоокеанского региона и развития сотрудничества входящих в него стран с другими государствами

Австралия, Япония, Новая Зеландия, Великобритания и США создали новую организацию по сотрудничеству в Тихом океане — Partners in the Blue Pacific (PBP, Партнеры в тихоокеанском регионе), сообщается на сайте Белого дома.

«Сегодня наши пять стран запустили всеобъемлющий неформальный механизм для более эффективной и действенной поддержки тихоокеанских приоритетов — Partners in the Blue Pacific (PBP)», — говорится в сообщении.

Организация поставила себе три ключевые задачи:

Прикладывать больше усилий по поддержке приоритетов региона в соответствии с разрабатываемой Форумом Тихоокеанских островов стратегией для региона на 2050 год (она включает в себя семь тематических областей, в том числе политику, экономику, безопасность, экологию и т.д.; должна быть представлена в июле этого года). Укреплять тихоокеанский регионализм и налаживать связь между правительствами региона и властями стран-участниц PBP. Расширять возможности для сотрудничества между тихоокеанским регионом и миром.

PBP намерен вести свою деятельность, соблюдая рекомендации и пожелания стран тихоокеанского региона — не только их правительств, но и различных региональных учреждений, например, Форума Тихоокеанских островов. В частности, предполагается, что работа PBP будет согласована с результатами встречи лидеров Форума, которая пройдет в Суве на Фиджи.

В апреле США заявили о намерении активизировать взаимодействие со своими союзниками в Тихом океане — в их числе были названы Австралия, Япония и Новая Зеландия. Отмечалось, что Вашингтон решил «активизировать свое участие в регионе для решения проблем XXI века — от морской безопасности и экономического развития до климатического кризиса и COVID-19».

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Заявление было сделано на фоне заключения Китаем договора о союзничестве и сотрудничестве в сфере безопасности с Соломоновыми островами — государством в юго-западной части Тихого океана. США и союзники выразили беспокойство в связи с подписанием документа, поскольку он, по их мнению, может угрожать свободной торговле в Тихоокеанском регионе.