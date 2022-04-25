Минобороны заявило о сбитых украинских дронах под Харьковом и Херсоном
Российские военные сбили средствами противовоздушной обороны сбиты 13 украинских беспилотников в Харьковский и Херсонской областях, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Кроме того, сообщил он, над Чернобаевкой в Херсонской области сбиты ракета «Точка-У» и 18 снарядов реактивной системы залпового огня.
Со слов Конашенкова, российская авиация за сутки поразила 56 украинских военных объектов, в том числе пункты управления и хранилища топлива.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Представитель Минобороны заявил также, что военные нанесли удары по объектам нефтеперерабатывающего завода и хранилищу с нефтепродуктами «для обеспечения военной техники группировки украинских войск» в Кременчуге.
Накануне о том, что город подвергся обстрелу, сообщил глава Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин. По его словам, девять ракет ударили по теплоэлектростанции и НПЗ, погиб один человек и семеро пострадали.
Российское Минобороны заявляет, что наносит удары исключительно по военным объектам Украины. Как утверждает Конашенков, с начала военной операции уничтожено более 800 украинских летательных аппаратов, 265 зенитных ракетных комплексов, 2,5 тыс. танков и других боевых бронемашин, почти 300 установок реактивных систем залпового огня.
Также накануне, как сообщил Конашенков, военные уничтожили цеха предприятия, на котором производились взрывчатые вещества, в районе Павлограда в Днепропетровской области.