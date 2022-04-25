ФСБ предотвратила теракт на транспортном объекте в Ставропольском крае

По данным ФСБ, сторонник запрещенной в России ИГ «по указанию зарубежных эмиссаров» планировал совершить терракт на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона. В ходе подготовки плана он был задержан

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ФСБ предотвратила в Ставропольском крае теракт на объекте транспорта, его готовил сторонник запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий в Ставрополе вскрыта и пресечена деятельность сторонника запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», планировавшего по указанию зарубежных эмиссаров совершение теракта на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона», — сказано в сообщении.

Подозреваемый задержан при подготовке к реализации своего преступного замысла, уточнили в ФСБ.

21 апреля ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Крыму. По ее данным, мужчина также был сторонником «Исламского государства» и планировал устроить подрыв железной дороги. Указание по совершению теракта давали командиры крымско-татарского исламского добровольческого батальона «Крым», который, по данным ФСБ, участвует в боях против российских военных на Украине.



У него изъяли самодельные взрывные устройства, схему закладки бомбы под железнодорожное полотно, экстремистскую литературу и листовки батальона «Крым».