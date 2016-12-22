Турция впервые испытала баллистические ракеты собственного производства

На полигоне в Синопе турецкие военные и инженеры испытали баллистические ракеты собственной разработки. Ранее они были показаны на выставке в Стамбуле. Речь о двух типах ракет с разным радиусом действия

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Турция провела тесты баллистических ракет собственного изготовления, которые ранее были представлены на выставке в Стамбуле, сообщает агентство Anadolu.

Испытания, которые проходили на военном полигоне в Синопе на севере страны, были признаны успешными. «Специалисты оценили возможности двигателя ракеты после отключения системы наведения», — говорится в сообщении агентства.

В ходе тестов были запущены два типа ракет: ракета малого и среднего радиуса действия GÖKDOĞAN и ракета BOZDOĞAN, которая способна поражать цели на большем расстоянии. Разработку обеих ракет планируется завершить в 2020 году. На 2018 года запланирован следующий этап испытаний этих ракет — запуск с земли по движущимся целям и запуск с самолета.

Турецкие ракеты разрабатывают совместно Совет по научно-техническим исследованиям Турции и Научно-исследовательский институт оборонной промышленности. Их впервые показали на XIII Международной выставке продукции оборонной промышленности в Стамбуле в 2017 году.