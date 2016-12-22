Песков рассказал о «новом Путине» в ближайшие годы

В ходе нового президентского срока люди увидят «нового Путина», приоритетом для которого являются «внутренние проблемы» России. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

Владимир Путин (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Выступая в эфире телепрограммы «Итоги недели» канала НТВ, Песков рассказал о «новом Путине». «Это симбиоз Путина, которого мы знаем и вокруг которого мы объединяемся, плюс Путин, который понимает, что нам нужно в будущем», — цитирует пресс-секретаря главы государства агентство ТАСС.

Песков отметил, что Путин «не бросает слов на ветер» и «неоднократно доказывал, что он не популист».

Также пресс-секретарь президента отметил, что приоритетом для Путина «являются внутренние проблемы России».

Песков рассказал и о намерении сформировать новую команду, которая пойдет дальше. «Это и кабинет министров, и администрация президента», — уточнил он.

Накануне Песков рассказывал о внешнеполитическом курсе президента. Он отметил, что основным вектором для Владимира Путина является установление дружественных связей со всеми странами мира. Однако он «никому не позволит заступать за красные линии национальных интересов России».

Также пресс-секретарь президента рассказал, что у Путина есть конкретная программа, которая была озвучена в ходе послания Федеральному собранию. «Сейчас послание будет конкретизировано и оформлено юридически. И когда появится новый кабинет министров, начнется его реализация», — сказал Песков.

«Реализация этого плана, наверное, будет затрагивать все сферы жизни наших людей. Это и развитие всех секторов экономики, и качественное развитие социальной сферы, и технологическое развитие, и укрепление обороноспособности нашей страны», — добавил он.