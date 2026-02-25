 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК⁠,
0
Эксклюзив

В Кремле определились с целевыми показателями на выборы в Думу

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Сюжет
Выборы в Госдуму
Администрация президента обновила целевые показатели на выборы в Госдуму. Теперь там ориентируются на явку в 50% и результат «Единой России» в 55%. Это не цифры, которых нужно добиться в каждом регионе, а общий результат
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Администрация президента довела до региональных властей обновленные целевые показатели на выборы в Думу, сообщили три источника РБК, знакомые с ними, и подтвердил источник в администрации президента. Они составляют: явка — 50% и результат «Единой России» (ЕР) — 55%.

Это не цифры, которых нужно добиться в каждом регионе, а общий совокупный результат, который хотели бы видеть в Кремле, объясняет собеседник РБК. По словам источников, каждый регион получает еще и индивидуальные ориентиры по показателям, в зависимости от его ситуации.

В декабре 2024 года «Коммерсантъ» писал, что в Кремле тогда рассчитывали на 55% явки и результат 55% для «Единой России». Ранее источники РБК говорили, что при определенных сценариях показатели по явке целесообразно было бы снизить, чтобы избежать повышенной нагрузки на регионы в том числе в части мобилизации ресурсов, если выборы будут проходить в условиях продолжения военной операции.

Новые показатели по-прежнему выше тех, которые администрация президента задавала перед выборами-2021: тогда использовалась формула «45 на 45». В итоге «Единая Россия» набрала 49,8% при явке 51,7%, а в целом за счет одномандатников получила 324 из 450 мест, что обеспечило ей конституционное большинство и полный контроль над Госдумой.

Источники РБК говорят, что цель получения конституционного большинства для «Единой России» остается.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина на Форуме будущих технологий

Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ

ВТБ: на решение вопроса со скидками маркетплейсов могут уйти годы

Большинство швейцарцев высказались за «свободу с наличными» в Конституции

СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза»

Школьники назвали нежелание сдавать ЕГЭ основной причиной ухода в колледж
Авторы
Теги
Андрей Винокуров Андрей Винокуров
администрация президента Кремль явка Единая Россия Госдума Выборы
Материалы по теме
Певцов и Вассерман не попадут в списки на выдвижение в Госдуму
Политика
Генпрокуратура подала иск к бывшему депутату Госдумы на ₽10 млрд
Политика
ЛДПР отправит в Госдуму бывшую главу Молодежного парламента
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 18:03
Кремль выразил надежду на препятствие планам по ядерной бомбе для Киева Политика, 19:46
Юань к рублю на Мосбирже показал самый сильный рост за полгода Инвестиции, 19:45
В Германии задержали подозреваемого в убийстве экс-советника Януковича Политика, 19:37
В «Уфе» прокомментировали информацию о задержании футболиста ЦСКА Спорт, 19:37
Шишкарев снова стал владельцем более половины акций ГК «Дело» Бизнес, 19:31
Комик Сабуров заявил о планах вернуться в Россию Общество, 19:24
Хуснуллин заявил, что собираемость платежей за ЖКХ в России достигла 100% Общество, 19:23
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Памятник Алексею Балабанову откроют в Екатеринбурге. Фото Общество, 19:21
Визовый центр Франции в Москве временно изменил оплату сервисного сбора Политика, 19:20
Роднина оценила подарок в виде квартиры для бывшей российской фигуристки Спорт, 19:17
МИД Германии предупредил граждан на Ближнем Востоке о возможной эскалации Политика, 19:07
Путин выступил за обновление программ профобразования в биотехе Политика, 19:02
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
СБУ задержала командующего логистикой Воздушных сил ВСУ Политика, 18:51