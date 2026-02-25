В Кремле определились с целевыми показателями на выборы в Думу

Администрация президента обновила целевые показатели на выборы в Госдуму. Теперь там ориентируются на явку в 50% и результат «Единой России» в 55%. Это не цифры, которых нужно добиться в каждом регионе, а общий результат

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Администрация президента довела до региональных властей обновленные целевые показатели на выборы в Думу, сообщили три источника РБК, знакомые с ними, и подтвердил источник в администрации президента. Они составляют: явка — 50% и результат «Единой России» (ЕР) — 55%.

Это не цифры, которых нужно добиться в каждом регионе, а общий совокупный результат, который хотели бы видеть в Кремле, объясняет собеседник РБК. По словам источников, каждый регион получает еще и индивидуальные ориентиры по показателям, в зависимости от его ситуации.

В декабре 2024 года «Коммерсантъ» писал, что в Кремле тогда рассчитывали на 55% явки и результат 55% для «Единой России». Ранее источники РБК говорили, что при определенных сценариях показатели по явке целесообразно было бы снизить, чтобы избежать повышенной нагрузки на регионы в том числе в части мобилизации ресурсов, если выборы будут проходить в условиях продолжения военной операции.

Новые показатели по-прежнему выше тех, которые администрация президента задавала перед выборами-2021: тогда использовалась формула «45 на 45». В итоге «Единая Россия» набрала 49,8% при явке 51,7%, а в целом за счет одномандатников получила 324 из 450 мест, что обеспечило ей конституционное большинство и полный контроль над Госдумой.

Источники РБК говорят, что цель получения конституционного большинства для «Единой России» остается.