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Путин назначил нового начальника полиции Подмосковья

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Эксклюзивы РБК
Вячеслав Цуркан
Вячеслав Цуркан (Фото: ГУ МВД России по Московской области / VK)

Во вторник, 25 февраля, указом президента Владимира Путина был назначен новый заместитель руководителя ГУ МВД по Московской области — начальник полиции. Должность занял генерал-майор Вячеслав Цуркан. Об этом РБК сообщили два источника, близких к ведомству. Он сменил на этой должности генерал-майора Виктора Ищенко.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

До своего назначения начальником подмосковной полиции Цуркан был заместителем начальника полиции по оперативной работе. После его повышения на эту должность Путин утвердил полковника Артура Озерова, возглавлявшего управление уголовного розыска ГУ МВД по Московской области, рассказали источники РБК. До работы в главке он был сотрудником Управления МВД России по городскому округу Подольск, отметил один из собеседников.

Вячеслав Цуркан начал свою карьеру на юге Московской области. Он служил оперативным сотрудником, а затем руководителем отдела по борьбе с экономическими преступлениями в подмосковном Серпухове. Впоследствии его назначили руководителем полиции наукограда Протвино. В 2016 году он возглавил подмосковное управление экономической безопасности и противодействия коррупции, а с 2019 года стал заместителем начальника полиции по оперативной работе подмосковного главка.

Должность начальника полиции в 2011 году ввел президент Дмитрий Медведев. Начальник полиции, руководящий территориальными органами на окружном и региональном уровнях, координирует работу службы криминальной полиции (угрозыск, борьба с экономическими преступлениями) и полиции общественной безопасности.

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