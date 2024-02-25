В ХМАО ввели штрафы за курение в общественных местах

В Югре ввели штрафы за курение в общественных местах

Депутаты ХМАО ввели штрафы до 1500 руб. за курение в общественных местах и расширили их список. Полиция будет составлять протоколы на основании обращений жителей региона

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Жителей Ханты-Мансийского автономного округа начнут штрафовать за курение в общественных местах, сообщило правительство региона в телеграм-канале.

Соответствующую инициативу одобрили депутаты окружной думы. Штраф от 500 до 1500 руб. придется заплатить за курение табака, кальянов и другой никотинсодержащей продукции в общественных местах, в том числе ранее не включенных в список запретных.

«Сосед или любой югорчанин сможет зафиксировать факт курения в общественном месте, вызвать полицию с соответствующими последствиями для нарушителей», — пояснил ранее депутат окружной думы Андрей Осадчук. По его словам, «для общества курильщик — это пусть совсем немного, но изгой».

Принятие законопроекта наделило правом должностные лица составлять протоколы о соответствующем нарушении, а административные комиссии органов местного самоуправления — рассматривать эти дела.

В пресс-службе правительства региона добавили, что «наказывать нарушителя разрешается столько, сколько раз он попался».

Согласно федеральному закону № 15 от 2013 года, курение запрещено: