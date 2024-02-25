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Политика ,  
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В Югре ввели штрафы за курение в общественных местах

В ХМАО ввели штрафы за курение в общественных местах
Депутаты ХМАО ввели штрафы до 1500 руб. за курение в общественных местах и расширили их список. Полиция будет составлять протоколы на основании обращений жителей региона
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Жителей Ханты-Мансийского автономного округа начнут штрафовать за курение в общественных местах, сообщило правительство региона в телеграм-канале.

Соответствующую инициативу одобрили депутаты окружной думы. Штраф от 500 до 1500 руб. придется заплатить за курение табака, кальянов и другой никотинсодержащей продукции в общественных местах, в том числе ранее не включенных в список запретных.

«Сосед или любой югорчанин сможет зафиксировать факт курения в общественном месте, вызвать полицию с соответствующими последствиями для нарушителей», — пояснил ранее депутат окружной думы Андрей Осадчук. По его словам, «для общества курильщик — это пусть совсем немного, но изгой».

Принятие законопроекта наделило правом должностные лица составлять протоколы о соответствующем нарушении, а административные комиссии органов местного самоуправления — рассматривать эти дела.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

В пресс-службе правительства региона добавили, что «наказывать нарушителя разрешается столько, сколько раз он попался».

Согласно федеральному закону № 15 от 2013 года, курение запрещено:

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  • в поездах и на судах дальнего следования,
  • в самолетах и всех видах общественного транспорта;
  • на расстоянии менее 15 м от входов в ж/д вокзалы, автовокзалы, аэропорты, морские и речные порты, метро и непосредственно внутри них;
  • на пассажирских платформах;
  • в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных или гостиничных услуг, а также временного размещения и (или) обеспечения временного проживания;
  • в торговых, нестационарных торговых зданиях и помещениях рынков;
  • в зданиях социальных служб;
  • в зданиях органов государственной власти и местного самоуправления;
  • на рабочих местах и в рабочих зонах;
  • в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов;
  • на детских площадках и пляжах;
  • на автозаправках;
  • в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общественного питания.

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