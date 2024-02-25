В Югре ввели штрафы за курение в общественных местах
Жителей Ханты-Мансийского автономного округа начнут штрафовать за курение в общественных местах, сообщило правительство региона в телеграм-канале.
Соответствующую инициативу одобрили депутаты окружной думы. Штраф от 500 до 1500 руб. придется заплатить за курение табака, кальянов и другой никотинсодержащей продукции в общественных местах, в том числе ранее не включенных в список запретных.
«Сосед или любой югорчанин сможет зафиксировать факт курения в общественном месте, вызвать полицию с соответствующими последствиями для нарушителей», — пояснил ранее депутат окружной думы Андрей Осадчук. По его словам, «для общества курильщик — это пусть совсем немного, но изгой».
Принятие законопроекта наделило правом должностные лица составлять протоколы о соответствующем нарушении, а административные комиссии органов местного самоуправления — рассматривать эти дела.
В пресс-службе правительства региона добавили, что «наказывать нарушителя разрешается столько, сколько раз он попался».
Согласно федеральному закону № 15 от 2013 года, курение запрещено:
- в образовательных, культурных, спортивных, молодежных организациях;
- медицинских, реабилитационных и предоставляющих санаторно-курортные услуги учреждениях;
- в поездах и на судах дальнего следования,
- в самолетах и всех видах общественного транспорта;
- на расстоянии менее 15 м от входов в ж/д вокзалы, автовокзалы, аэропорты, морские и речные порты, метро и непосредственно внутри них;
- на пассажирских платформах;
- в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных или гостиничных услуг, а также временного размещения и (или) обеспечения временного проживания;
- в торговых, нестационарных торговых зданиях и помещениях рынков;
- в зданиях социальных служб;
- в зданиях органов государственной власти и местного самоуправления;
- на рабочих местах и в рабочих зонах;
- в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов;
- на детских площадках и пляжах;
- на автозаправках;
- в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общественного питания.
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