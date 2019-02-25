Вице-президент США предупредил об изоляции поддерживающих Мадуро стран

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,53 0,14 EUR Бирж. 74,41 0,32 Brent 65,71 -2,17% USD Нал. 66,07 64,86 EUR Нал. 75,00 73,79 USD ЦБ 65,26 -0,26 EUR ЦБ 74,09 -0,25 EUR/USD 1,1355 0,0025 BTC/USD Бирж. 3 956,30 124,90 IMOEX 2 494,63 0,24% RTSI 1 201,57 0,26% DJIA 26 154,51 0,47% Nasdaq 7 567,85 0,54%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Electronic Arts $106 (+10,47%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,61%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Electronic Arts $106 (+10,47%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,61%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 65,26 (-0,26) Quote, 12:15
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 74,09 (-0,25) Quote, 12:15
Райффайзенбанк объяснил сбой в работе пластиковых карт Финансы, 21:50 Тройку звезд недели в НХЛ составили российские хоккеисты Спорт, 21:48 Силуанов не исключил временного роста цен на жилье при эскроу-счетах Бизнес, 21:38 Росстат отчитался о росте цен на бензин в рознице на 10% за год Экономика, 21:29 Maruv объяснила причины отказа от участия в «Евровидении» от Украины Общество, 21:25 Уоррен Баффетт после потери $4 млрд признался в неудачной сделке Бизнес, 21:18 Стабильности не существует: как создать сеть бургерных РБК и «Билайн» Бизнес, 21:16 Силуанов напомнил о «настораживающих бизнесменов» действиях силовиков Общество, 21:04 Зеленский предложил украинцам выбирать министров через интернет Политика, 20:56 Вице-президент США предупредил об изоляции поддерживающих Мадуро стран Политика, 20:55 Переработчиков молока обяжут получат ветеринарные сертификаты Бизнес, 20:51 На Украине объявили о планах создать плавучую платформу для запуска ракет Общество, 20:34 Суд взыскал с авиазавода Дерипаски 371 млн руб. по иску Минобороны Бизнес, 20:31 Пророссийский президент Молдавии остался в оппозиции Политика, 20:27
Политика ,  
0 
Вице-президент США предупредил об изоляции поддерживающих Мадуро стран
США введут новые санкции в отношении режима Мадуро, сообщил на саммите вице-президент Майк Пенс. Он призвал страны региона заморозить активы PDVSA и передать средства Венесуэлы Гуаидо, пригрозив несогласным странам изоляцией
Майк Пенс (Фото: Al Drago / Bloomberg)

США усиливают давление

«Президент Трамп попросил меня быть здесь и передать простое сообщение: мы с вами на 100%. До тех пор пока свобода не будет восстановлена, мы не свернем с нашего пути», — заявил вице-президент США Майк Пенс на саммите в Боготе, обращаясь к принявшему на себя президентские полномочия в Венесуэле Хуану Гуаидо. Вице-президент принял участие в саммите Группы Лимы (создана в августе 2017 года для поиска выхода из кризиса в Венесуэле). После того как 23 января лидер оппозиционного властям парламента Венесуэлы Гуаидо назвал себя президентом, Группа Лимы признала его полноправным представителем страны.

В центре обсуждения были события, произошедшие на границах Венесуэлы с Колумбией и Бразилией, и поиск дальнейших путей выхода из кризиса. В выходные сторонники Мадуро оказали сопротивление и перекрыли дорогу грузовикам с гуманитарной помощью, пытавшихся въехать в страну. Хуан Гуаидо, присутствующий на саммите, в своем выступлении осудил эти действия и призвал все страны сплотиться в борьбе с Мадуро.

«Тиран в Каракасе танцевал, когда его подручные сжигали грузовики и убивали гражданских», — заявил в начале своего выступления Пенс (об этом сообщали СМИ, показывавшие кадры с праздничной демонстрации в Каракасе в выходные с участием Мадуро). Пенс повторил, что Мадуро должен уйти, и объявил план дальнейших действий Вашингтона.

Фотогалерея 
Гиперинфляция и поддержка России: с чем Мадуро вступил во второй срок

США продолжат оказывать гуманитарную помощь Венесуэле и соседним странами, принимающим беженцев, сообщил он. Совместно с правительством Колумбии США определят новые места на границе с Венесуэлой, где можно будет складировать гуманитарную помощь, рассказал Пенс. США также продолжат усиливать санкции против Мадуро и его ближайшего окружения. В понедельник в санкционные списки были включены четверо представителей режима, сообщил Пенс. В частности, в них попали губернаторы трех пограничных провинций, которые не пропустили гуманитарную помощь.

Пенс также призвал все страны Группы Лимы ввести персональные санкции против ближайшего окружения Мадуро и коррумпированных чиновников: «Призываем немедленно заморозить активы PDVSA (государственной нефтяной компании), а также немедленно передать имущество Венесуэлы в ваших странах от Мадуро к Гуаидо. Мы также призываем все страны ограничить выдачу виз для членов ближайшего круга Мадуро и признать представителей Гуаидо в Межамериканском банке развития, — сказал Пенс. — Если вы продолжите поддерживать этот режим, он только изолирует ваши страны на мировой арене».

«Мы надеемся на мирное решение, но президент Трамп дал четко понять, что все варианты на столе», — резюмировал Пенс и напомнил, что Трамп готов снять санкции с тех соратников Мадуро, которые откажут ему в поддержке.

В Группу Лимы вошли Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай и Перу. Позднее к ним присоединились Гайана и Сент-Люсия. В мае прошлого года участники группы не признали легитимными президентские выборы в Венесуэле и победу Николаса Мадуро.

Патовая ситуация

Гуаидо прибыл на саммит в воскресенье, хотя в Венесуэле суд объявил его невыездным, что может осложнить его возвращение в страну. Прибыв в Колумбию, он заявил, что международное сообщество должно рассматривать все варианты для разрешения кризиса. Как отмечает AP, это значительное усиление риторики: Хулио Борхес, которого Гуаидо назначил представителем в Группе Лимы, открыто призвал к военной операции. «Мы потребуем усиления дипломатического давления и использования силы против диктатуры Николаса Мадуро», — завил он в воскресенье (цитата по Washington Post).

Фотогалерея 
Протесты в Венесуэле после попытки госпереворота. Фоторепортаж

Ситуация в Венесуэле обострилась в выходные. Гуаидо ожидал, что в субботу и воскресенье ему и его сторонникам удастся завести в Венесуэлы грузовики с гуманитарной помощью. Они рассчитывали на помощь военных, которые перейдут на сторону оппозиции и пропустят грузы. Колонны готовы были заехать с запада (граница с Колумбией) и с востока (граница с Бразилией). Однако к концу выходных никакую помощь не удалось доставить, пишет Bloomberg. В столкновениях на границе погибли четверо, еще около трехсот человек получили ранения, пишет The Washington Post с места событий. После выходным в стране сложился опасный тупик, констатирует Bloomberg.

«Любые дополнительные санкции приведут к ухудшению положения граждан Венесуэлы и могут спровоцировать насилие. Доставка гуманитарной помощи была пиар-акцией. Как признали представители администрации Трампа, это была попытка заставить военных Венесуэлы перестать подчиняться Мадуро. Это был фарс, и он провалился», — говорит Марк Уайсброт, соруководитель Центра экономических и политических исследований (цитата по AP) ​

«С одной стороны, правительство Мадуро подчеркнуло, что не примет гуманитарную помощь, что плохо сказывается на его популярности. С другой стороны, оппозиция ​не смогла провести помощь и не достигла своей цели по переходу военных на ее сторону», — описывает сложившееся положение Карлос Ромеро, аналитик ​Central University of Venezuela (цитата по Bloomberg).

Автор: Полина Химшиашвили
Теги: Венесуэла, Николас Мадуро, Майк Пенс, "ААА моторс"
Материалы по теме
Четыре колумбийских консула покинули Венесуэлу
Политика
Помпео заявил о рассмотрении всех вариантов взаимодействия с Венесуэлой
Политика
Болтон поставил ультиматум армии Венесуэлы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter