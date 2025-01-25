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Умер восстановивший албанскую церковь после коммунизма архиепископ

Архиепископ Анастасий, больше 33 лет возглавлявший Албанскую православную церковь, умер от полиорганной недостаточности в возрасте 95 лет. После падения коммунистического режима и запрета религии он восстановил церковь
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Архиепископ Анастасий (Фото: orthodoxalbania.org)

Глава Албанской православной церкви, архиепископ Тиранский, Дуресский и всея Албании Анастасий умер в возрасте 95 лет, сообщили в церкви.

Он скончался в больнице «Евангелисмос» в Афинах в 8:30 по местному времени (9:30 мск) из-за полиорганной недостаточности после «продолжительной» госпитализации в больнице «Гигея» в Тиране.

«Анастасий восстановил и обновил Албанскую православную автокефальную церковь, которую поднял из руин после падения атеистического режима. Благодаря своему вдохновленному Богом видению и неустанному труду он восстановил церковную жизнь с самых основ, возвел сотни церквей, основал образовательные и благотворительные учреждения, обучил и рукоположил новых священнослужителей, совершая непрерывное жертвенное служение на протяжении более 33 лет», — говорится в публикации церкви.

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Архиепископ Анастасий (в миру Анастасиос Яннулатос) родился в 1929 году в Пирее. В 1951-м окончил богословский факультет Афинского университета (впоследствии в 1981–1986 годах был его деканом). После этого отслужил два года в армии, занимался миссионерской деятельностью. Был рукоположен в священники в 1964 году, а в 1972-м стал епископом Андрусским и назначен главой отдела внешних церковных миссий Элладской православной церкви, которым руководил десять лет.

В 1991 году вселенский патриарх Димитрий (глава Константинопольской православной церкви) назначил Анастасия своим экзархом в тогда еще коммунистической Албании, где религия была под запретом, а священники и верующие подвергались репрессиям. Как пишет «Православие.ru», на тот момент в стране было 15 «старых и больных» священников и не было ни одного монастыря.

После падения коммунистического режима Анастасий активизировал усилия по восстановлению православной церкви в Албании. 24 июня 1992 года он был избран архиепископом Тиранским, Дуресским и всея Албании. Первые годы служения были нелегкими, поскольку власти не сразу признали владыку, а экстремисты устроили на него покушение, обстреляв резиденцию.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Албания православная церковь архиепископ
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