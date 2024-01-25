Кремль отказался считать поездку Путина в Калининград посланием НАТО
Сегодняшняя поездка президента РФ Владимир Путина в Калининградскую область — это не намек странам НАТО, а плановая работа, заявил журналистам представитель главы государства Дмитрий Песков.
«Когда президент посещает регионы Российской Федерации — это совершенно не «месседж» странам НАТО. Это главное, чем занимается президент. Это то, что он делает уже много лет: работает над развитием нашей страны, наших регионов», — сказал он (цитата по ТАСС).
Как сообщил ранее Песков, Путин в Татьянин день встретится со студентами в Калининграде.
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