Кремль отказался считать поездку Путина в Калининград посланием НАТО

Владимир Путин (Фото: Алексей Даничев / Sputnik / Reuters)

Сегодняшняя поездка президента РФ Владимир Путина в Калининградскую область — это не намек странам НАТО, а плановая работа, заявил журналистам представитель главы государства Дмитрий Песков.

«Когда президент посещает регионы Российской Федерации — это совершенно не «месседж» странам НАТО. Это главное, чем занимается президент. Это то, что он делает уже много лет: работает над развитием нашей страны, наших регионов», — сказал он (цитата по ТАСС).

Как сообщил ранее Песков, Путин в Татьянин день встретится со студентами в Калининграде.

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