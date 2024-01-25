Власти Крыма ужесточили правила выезда в Херсонскую область

Границу между Херсонской областью и Крымом запретили пересекать где-либо, кроме пяти КПП, для проезда необходимо иметь паспорт. Режим работы на пунктах пропуска приравнен к КПП на государственной границе

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В Крыму начал действовать особый режим выезда и въезда в Херсонскую область, указ об этом подписал глава региона Сергей Аксенов, документ опубликован на сайте республиканского правительства.

«С целью локализации угроз безопасности населения, военных и других объектов, расположенных на территории Республики Крым», — объясняется решение в указе.

Пересекать границу двух регионов разрешили только на автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Перекоп», «Джанкой» и железнодорожных «Армянск», «Джанкой». Для прохождения пунктов пропуска необходим паспорт, вне этих КПП пересечение границы запрещается. Режим работы пунктов пропуска на административной границе оказался приравнен к таковому на государственной.

Аксенов порекомендовал ФСБ осуществлять «контроль въезда/выезда» людей и машин через пункты пропуска. Решение принято, сказано в документе, для выполнения указа президента о введении военного положения на территориях Донбасса, Херсонской и Запорожской области от 19 октября 2022 года.

Херсонские власти объявили о преобразовании границы между двумя регионами в административную в середине октября. «Таможенные службы прекратили свое действие на границе Херсонской области и Крыма. Остался только паспортный контроль и контроль за провозом запрещенных вещей и предметов», — пояснял глава совета министров Сергей Елисеев.

Херсонская область вошла в состав России 30 сентября 2022 года по итогам референдума. 11 ноября того же года, после того как Минобороны России решило перебросить российские войска на левый берег Днепра, в Херсон вошли украинские военные.