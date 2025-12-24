 Перейти к основному контенту
Новые законы в России⁠,
Совфед одобрил отмену ежегодного декларирования доходов для чиновников

Новые законы в России
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил пакет законов, которыми, в частности, с госслужащих снимается обязанность ежегодно подавать декларации о доходах.

Согласно нововведениям, чиновник обязан будет представлять сведения в случае возникновения оснований для декларирования расходов в соответствии с федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» до 30 апреля года, следующего за годом, когда возникли указанные основания, а также в случае назначения на должность члена правительства — при назначении (при невозможности единовременного представления — в течение четырех месяцев).

Также обязательное декларирование сохраняется при совершении сделок на сумму, превышающую трехгодовой доход чиновника, его супруги и несовершеннолетних детей. При этом предлагается закрепить на законодательном уровне обязанность антикоррупционных подразделений проводить анализ представляемых сведений о доходах и расходах.

Законопроект внесли глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин и группа депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности Валерием Пискаревым.

Как пояснил Булавин, расширяется перечень чиновников, обязанных декларировать доходы. «Добавлены новые категории — работники отдельных государственных корпораций, внебюджетных фондов, руководители государственных и муниципальных учреждений», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, закон также признает утратившими силу нормы об обязательном размещении деклараций в интернете и предоставлении их в СМИ.

Парламентарии предложили перейти от «архаичной» системы ежегодных весенних деклараций к автоматическому выявлению коррупционных рисков с помощью государственной системы «Посейдон». Она взаимодействует с базами данных ФНС, Росфинмониторинга, Росреестра, ГИБДД и других ведомств. «В связи с этим необходимо переходить от ежегодного декларирования к непрерывному режиму антикоррупционного контроля», — говорил Пискарев.

