FP напомнил о дискуссии вокруг отправки западных войск на Украину

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Европейские страны не отправят свои войска на территорию Украины до стабилизации линии фронта, до этого любые дискуссии на данную тему исключительно теоретические. Об этом в статье для журнала Foreign Policy написал старший научный сотрудник по обороне в Центре новой американской безопасности (CNAS) Франц-Штефан Гэйди.

По его мнению, если разместить там лишь легкие миротворческие силы, предотвратить возобновление конфликта не получится, однако план размещения более мощного западного контингента не будет принят властями России.

«Потенциальным решением может быть комбинация этих двух: традиционные миротворцы, в идеале из стран Глобального юга, могли бы напрямую патрулировать демилитаризованную зону вдоль линии прекращения огня, а надежные европейские силы быстрого реагирования могли бы разместиться [в глубине территории Украины]», — написал Гэйди.

Отсутствие американских войск и подразделений под командованием НАТО делает такой план более приемлемым, считает эксперт.

Москва не исключает размещения миротворцев, но напоминает, что на это должны дать согласие обе стороны конфликта. «Все это может обсуждаться в ходе переговоров, должно обсуждаться», — сказал представитель президента Дмитрий Песков в декабре. В то же время он уверен, что об этом «говорить, очевидно, преждевременно» в связи с позицией Киева.

Гэйди неоднократно выступал консультантом вооруженных сил США и стран Европы по вопросам структурной реформы и будущего высокоинтенсивных войн. Он вел полевые исследования в Афганистане, Ираке и Украине, где работал с афганской национальной армией, силами НАТО, курдскими ополченцами и вооруженными силами Украины.