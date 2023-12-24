DM узнала о нелегальном пути посла Албании в Британию в кузове грузовика

Албания назначила новым послом мужчину, нелегально попавшего в Британию и солгавшего о своем происхождении, выяснила DM. На новой должности ему предстоит бороться с нелегальной миграцией

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Новый посол Албании в Великобритании Уран Феризи попал в королевство нелегально. В 1998 году он въехал в кузове грузовика и солгал о дате рождения и бегстве от войны в Косово. Об этом пишет таблоид Daily Mail со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Феризи приехал без документов и попросил об убежище. Ему разрешили остаться на время рассмотрения дела, а спустя два года он женился на британке. На основании этого брака в 2003-м он получил бессрочное разрешение на пребывание в стране. Согласно профилю на LinkedIт, мужчина учился в Оксфорде, а в 2006-2008 годах работал финансовым аналитиком в JP Morgan в Лондоне, а затем переехал в США для научных исследований. До вступления в должность ему предстоит вручить верительную грамоту королю Карлу III.

Правительство Албании в июне выдвинуло его на должность посла, несмотря на то, что Феризи никогда не был на дипломатической службе. Со слов источников газеты, он «поддерживает тесные связи» с нынешним правительством Албании.

«С дипломатической, моральной или этической точки зрения неправильно назначать послом человека, который незаконно въехал в Великобританию. К миграционному кризису следует отнестись серьезно», — сказала бывший министр иностранных дел Албании Эдит Харши.

Посол Албании должен будет сотрудничать с правительством Великобритании по вопросам негелальной миграции. Заметная часть нелегальных мигрантов, которых удается поймать британской полиции, прибывают из Албании. Британский премьер Риши Сунак не раз приветствовал «оперативное сотрудничество» двух стран в вопросе борьбы с этой проблемой.

МИД Великобритании не стал комментировать миграционный статус посла, отметив, что это дело Албании — выбирать кандидатуру.