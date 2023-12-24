 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

DM узнала о нелегальном пути посла Албании в Британию в кузове грузовика

DM: новый посол Албании Феризи эмигрировал в Британию в кузове грузовика
Албания назначила новым послом мужчину, нелегально попавшего в Британию и солгавшего о своем происхождении, выяснила DM. На новой должности ему предстоит бороться с нелегальной миграцией
Фото: Matt Cardy / Getty Images
Фото: Matt Cardy / Getty Images

Новый посол Албании в Великобритании Уран Феризи попал в королевство нелегально. В 1998 году он въехал в кузове грузовика и солгал о дате рождения и бегстве от войны в Косово. Об этом пишет таблоид Daily Mail со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Феризи приехал без документов и попросил об убежище. Ему разрешили остаться на время рассмотрения дела, а спустя два года он женился на британке. На основании этого брака в 2003-м он получил бессрочное разрешение на пребывание в стране. Согласно профилю на LinkedIт, мужчина учился в Оксфорде, а в 2006-2008 годах работал финансовым аналитиком в JP Morgan в Лондоне, а затем переехал в США для научных исследований. До вступления в должность ему предстоит вручить верительную грамоту королю Карлу III.

Правительство Албании в июне выдвинуло его на должность посла, несмотря на то, что Феризи никогда не был на дипломатической службе. Со слов источников газеты, он «поддерживает тесные связи» с нынешним правительством Албании.

«С дипломатической, моральной или этической точки зрения неправильно назначать послом человека, который незаконно въехал в Великобританию. К миграционному кризису следует отнестись серьезно», — сказала бывший министр иностранных дел Албании Эдит Харши.

Посол Албании должен будет сотрудничать с правительством Великобритании по вопросам негелальной миграции. Заметная часть нелегальных мигрантов, которых удается поймать британской полиции, прибывают из Албании. Британский премьер Риши Сунак не раз приветствовал «оперативное сотрудничество» двух стран в вопросе борьбы с этой проблемой.

МИД Великобритании не стал комментировать миграционный статус посла, отметив, что это дело Албании — выбирать кандидатуру.

Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Албания Великобритания нелегальная миграция
Материалы по теме
Прокуратура Албании обвинила в коррупции экс-премьера и его зятя
Политика
В ЕС заявили о рисках роста нелегальной миграции из-за войны в Израиле
Политика
Албания отменила безвизовый режим для россиян
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 101,29 (+0,78) Инвестиции, 22 дек, 17:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 91,94 (+0,23) Инвестиции, 22 дек, 17:05
ЦАХАЛ сообщила об убийстве ответственного за поставки оружия ХАМАС Политика, 06:13
DM узнала о нелегальном пути посла Албании в Британию в кузове грузовика Политика, 06:08
В Чите пожар уничтожил 30 машин Общество, 05:44
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь Общество, 05:03
В Сочи из-за урагана погиб человек Общество, 04:33
Президент Польши наложил вето на закон за «грубое нарушение Конституции» Политика, 04:30
Infocielo узнало о плане Милея уволить 7 тыс. госслужащих Политика, 04:06
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
США расширили континентальный шельф в «зоне стратегического значения» Политика, 03:33
Красный Крест возглавил уволенный из ООН за взятки и любовницу Политика, 03:09
Шесть стран ЕС не подписали декларацию о безопасности для Украины Политика, 02:30
Ученые раскрыли, сколько работников не хватает России Общество, 01:58
В Херсоне рассказали о побеге отправившихся за гумпомощью волонтеров Политика, 01:40
Полиция Вены предупредила о повышенной угрозе терроризма в Рождество Политика, 01:08
США убедили Израиль не начинать крупную войну с Ливаном Политика, 00:50