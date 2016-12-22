Кадыров рассказал об отправленных атаковать Чечню террористах

У властей Чечни есть информация о террористах, «нескольких шайтанах», которые собираются организовать в республике ряд атак. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал «уничтожить» боевиков, как только они попадут на территорию региона

Рамзан Кадыров (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире программы «Итоги недели» на телеканале НТВ заявил, что у властей Чечни есть информация о террористах, отправленных атаковать республику.

«Мы же слышали лозунги этих шайтанов, что они говорят: «Мы придем в Россию, мы вам покажем, мы взорвем, мы уничтожим». Мы сейчас знаем, у нас есть информация о нескольких шайтанах, они отправили их совершать теракты в Чечню, они дошли до Грузии», — сказал он.

Кадыров заверил, что власти региона полностью контролируют «все каналы, ходы и выходы». По его словам, в республике ждут боевиков, чтобы их сразу «забрать или уничтожить».

Ранее, 21 ноября, в интервью агентству «Интерфакс» Кадыров рассказал, что власти и правоохранительные органы Чечни способны предотвратить попытки терактов даже «на стадии замысла». По его словам, в республике нет социальной базы для терроризма.

«Никакого террористического подполья в Чечне нет! Но попытки вербовать молодежь продолжаются. За этим стоят западные спецслужбы, приспешники которых, сидя в Европе, днем и ночью ведут в сети подрывную работу. Однако социальной базы у террористов в Чечне нет», — подчеркнул Кадыров.

​Глава региона заверил, что Чечня является единственным регионом мира, где полностью побежден терроризм.