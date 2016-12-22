Кремль обозначил сроки обращения президента к Федеральному собранию

Послание президента Федеральному собранию состоится до выборов главы государства, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, не назвав при этом конкретной даты. Ранее РБК писал, что мероприятие могут провести в феврале 2018-го

Ежегодное послание президента Федеральному собранию. Архив (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием до проведения президентских выборов, которые намечены на 18 марта 2018 года. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передают «РИА Новости».​

«Будет до выборов», — сказал Песков.

Послание президента Федеральному собранию является ежегодным обращением лидера страны к парламенту. Президент зачитывает документ, в котором рассказывает о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики, выражает свое видение стратегических направлений развития страны во всех сферах. Традиционно это мероприятие проходит каждый год в декабре, его проведение прописано в Конституции России.

Источники РБК, близкие к администрации, ранее говорили, что в Кремле обсуждают варианты переноса послания президента к Федеральному собранию на февраль. Эту информацию также подтвердили собеседники, близкие к Кремлю. Если перенос послания на начало 2018 года все-таки состоится, то это будет первый в истории России случай, когда президент не зачитает программный документ в текущем году.