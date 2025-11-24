На подлете к Москве сбили еще два беспилотника

Фото: Минобороны России

Средства противовоздушной обороны отразили атаку еще двух беспилотников, следовавших в направлении Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. Таким образом число сбитых на подлете к столице дронов достигло шести.

«ПВО Минобороны отразили атаку двух беспилотных средств, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в телеграм-канале.

Об уничтожении первого дрона, атаковавшего Москву, Собянин сообщил в 12:51. В дальнейшем публикации о работе средств противовоздушной обороны и сбитых БПЛА появлялись в телеграм-канале столичного мэра с разницей минимум в 20 минут.

